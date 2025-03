Stasera tutto è possibile su Rai 2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 4 marzo

Anticipazioni e ultime news sulla puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino, in onda martedì 4 marzo su Rai 2.

Una puntata speciale di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino, quella di stasera su Rai 2, a partire dalle ore 21.20. Grande festa in occasione del Martedì Grasso, una serata all'insegna del divertimento, un'occasione per festeggiare tutti insieme con tanto di coriandoli e maschere, approfittando del Carnevale.

Il programma sta ottenendo, puntata dopo puntata, un grande successo, grazie anche alla simpatia e alla bravura del conduttore, ex ballerino di Amici, oggi uno dei volti più amati di casa Rai. Ma cosa accadrà nella puntata di questa sera, martedì 4 marzo?

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti martedì 4 marzo

La puntata di oggi, martedì 4 marzo, di Stasera tutto è possibile andrà in onda come sempre dall'Auditorium Rai di Napoli. Ritroveremo il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana interpreterà una delle conduttrici più amate (e odiate) di sempre: Barbara D'Urso.

Una puntata dedicata al Carnevale, nel corso della quale De Martino accoglierà diversi ospiti, grandi nomi del mondo dello spettacolo. Tra questi, Massimo Lopez, Peppe Iodice e poi ancora la nota ballerina e conduttrice Lorella Boccia, e l'attore e conduttore Paolo Conticini. Non è finita qui, visto che prenderanno parte alla puntata anche la nota showgirl e attrice Carmen Di Pietro e la vincitrice di Tale e Quale Show Amelia Villano.

Come ogni puntata, anche questa sera ritroveremo Francesco Garzia, che anima la mascotte del programma, Il Panda, e poi ancora il dj Claudio Cannizzaro. Tutti gli ospiti si cimenteranno in prove e giochi tra i quali "Segui il labiale", "Stammi dietro dance" e "Patapouf".

Ricordiamo, inoltre, che il programma Stasera tutto è possibile è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, per la visione in live streaming e on demand.