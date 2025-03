Stefano De Martino a Che tempo che fa: "Sanremo? Adesso non ce la faccio"

Nella puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri, domenica 2 marzo 2025, abbiamo avuto la possibilità di assistere all'ospitata di Stefano De Martino. Fabio Fazio ha quindi accolto nello studio il presentatore Rai del momento, che sta conducendo con grande successo Affari Tuoi sul primo canale e Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Il programma in prime time che vede la presenza dei pacchi ha subito una vera e propria impennata di share. Tutti hanno riconosciuto a De Martino questo successo, anche se lui è rimasto modesto dicendo che non ha apportato nuovi ascolti, ha semplicemente evitato di perdere quelli vecchi.

Secondo l'ex ballerino, infatti, quella fascia serale vede la presenza di molti telespettatori ed è quindi importante adottare delle strategie che vadano a fidelizzare il pubblico e non a farlo scappare. Ha poi aggiunto di voler rimanere con i piedi per terra, in quanto non sempre il successo potrà essere così alto e quindi ha l'intenzione di godersi appieno la cresta dell'onda.

Stefano De Martino condurrà Sanremo?

Fabio Fazio ha poi avuto il coraggio di porre a Stefano De Martino una domanda che in tanti si sono fatti. È ormai chiaro che l'ex marito di Belen abbia deciso di far volgere la sua carriera verso il mondo della conduzione ed è proprio per questo che negli ultimi anni lo abbiamo visto al timone di doversi programmi marchiati Rai.

Fabio Fazio ha quindi chiesto al presentatore se contemplasse l'ipotesi di condurre un domani anche il Festival di Sanremo, in quanto sono davvero tante le persone che vorrebbero vederlo al comando della kermesse canora più famosa d'Italia. La risposta di De Martino è arrivata chiara e precisa, dichiarando come al momento non sia ancora in grado di prendere in mano un progetto simile. Questo in quanto vuole prima fare esperienza e arrivare preparato a questa possibilità.

"In realtà io ho capito che questo mestiere, il mestiere della televisione, è un po' simile al pilota d'aerei. Perché in realtà bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri, se tu vedi il pubblico come dei passeggeri [...] Fare il festival significa guidare un Boeing e quindi sorvolare l'oceano, tutte quelle ore dove sotto non c'è nulla, a me ancora un po' spaventa. Io sto facendo le ore di volo, ne continuo ad accumulare perché vorrei guidare, pilotare quell'aereo con disinvoltura. Adesso non ce la faccio" ha concluso De Martino.. Sono comunque tanti coloro che sperano di vederlo calcare il palco dell'Ariston nel 2027.