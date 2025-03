Stasera Tutto è Possibile, la sorella del regista Colabona chiama a sorpresa Paolantoni: "Non mi nomini più"

La telefonata che non ti aspetti. Ieri sera su Rai Due, durante Stasera Tutto è Possibile, la regia ha avvisato Stefano De Martino che c'era una telefonata in arrivo. Dall'altra parte infatti, c'era la voce di ederica Colabona, sorella del regista Sergio.

Si è così palesata la protagonista di tante gag di Francesco Paolantoni che, a sua volta, ha cercato di svicolare come poteva tra le risate generali.

La telefonata: "Non mi nomini più"

Locandina di Stasera tutto è possibile

Francesco Paolantoni aveva appena finito di inveire contro Colabona, da lui ribattezzato Colabrodo", con i soliti riferimenti alla sorella del regista con cui avrebbe avuto una storia: "Ancora il fatto della sorella? È passato, l'ho lascata ma siamo rimasti in buoni rapporti. Ma che ti aspettavi? Che me la tenevo tutta la vita? Può capitare". Naturalmente si trattava di una gag, nel consueto clima goliardico della trasmissione, ma stavolta qualcosa è andato storto.

La diretta interessata infatti, ha chiamato in prima persona e, con voce seccata, ha detto: "Sono Federica Colabona, devo disturbarvi perché sono costretta dalla situazione. Amici, nipoti, mi dicono che vengo sempre tirata in causa in questo programma, dal signor Paolantoni. Gentilmente non si permetta mai più".

La replica: "Forse non sta parlando di me, non mi sono mai permesso"

Stasera tutto è possibile

Francesco Paolantoni si è discolpato subito, fingendo di non saperne niente: "Forse non sta parlando di me. Non mi sono mai permesso, per carità. Lei è una persona che non ho mai conosciuto Non ci siamo mai incontrati nella vita". Intanto, De Martino sghignazzava dandogli del vigliacco e la signora Colabona sottolineava che, appunto, non si conoscono affatto.

Sul finale della telefonata poi, il comico ha cercato di dare la colpa al collega Biagio Izzo: "È stato Biagio, che ti ho detto? Mai mettere in mezzo le persone che non conosci".

L'inaspettata telefonata ha suscitato ilarità anche su X, dove il video ha iniziato subito ad essere condiviso e commentato.