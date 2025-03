Stasera tutto è possibile: Emma Marrone al fianco di Stefano De Martino nell'ultima puntata dello show

Martedì 8 aprile si concluderà l'undicesima stagione di Stasera tutto è possibile, il celebre show comico di Rai 2 condotto da Stefano De Martino con ospite Emma Marrone. Il programma, ormai diventato un punto di riferimento per il pubblico della seconda rete Rai, ha ottenuto un successo senza precedenti. L'ultima puntata andata in onda ha infatti registrato ben 2.338.000 spettatori, pari al 16% di share, confermandosi ancora una volta il programma più visto della serata.

Ospite speciale: reunion con Stefano De Martino

Per l'atto finale di questa stagione, il conduttore ha voluto al suo fianco una presenza d'eccezione: Emma Marrone. La cantante, storica ex fidanzata del conduttore, fu la vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, talent show in cui i due si conobbero. La sua presenza a Napoli, città dove viene registrato lo show, è stata confermata da diversi video circolati sui social nelle ultime ore.

Oltre a Emma Marrone, tra gli ospiti dell'ultima puntata, come anticipato dall'account X Cinguetterai, ci saranno Andrea Settembre, Brenda Lodigiani, Federica Nargi e Fabio Balsamo, affiancati da volti storici della trasmissione come Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia.

Emma e Stefano ad Amici 9

Step resta su Rai 2

Il successo della trasmissione aveva portato alcuni dirigenti Rai a ipotizzare un possibile passaggio dell'ultima puntata su Rai 1. L'idea, avanzata dal direttore dell'Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea nel corso di un'intervista all'Ansa, è stata poi accantonata, probabilmente per evitare un'eccessiva esposizione di Stefano De Martino, già impegnato quotidianamente alla conduzione di Affari Tuoi sulla rete ammiraglia Rai.

Nonostante ciò, il futuro di Stasera tutto è possibile sembra più che mai solido, e il suo ritorno per una nuova edizione appare quasi scontato. Meno sicura la conferma di De Martino, che dopo sette stagioni potrebbe abbandonare il programma per dedicarsi ai nuovi progetti previsti nel contratto stipulato con la Rai.