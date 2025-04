Stasera tutto è possibile, Emma con Stefano De Martino nell'ultima puntata, stasera su Rai 2: tutti gli ospiti

Stasera andrà in onda la decima e ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il comedy show di Rai Due condotto da Stefano De Martino. L'appuntamento è alle 21.20,con il cast del programma e tanti nuovi ospiti.

Gli ospiti della serata

Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina

Ospiti della serata, a tema "Festa!", saranno: Emma, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.

Nel cast del programma ritroveremo come al solito Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Presenti inoltre, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Gli ospiti giocheranno insieme al cast sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli, dove si susseguiranno una serie di prove che sono diventate grandi classici dello show. Ci saranno: Ma che musical, Segui il labiale, Speed Quiz, Rubagallina. E, immancabile, la mitica Stanza Inclinata, icona del programma.

In quest'ultima puntata di stagione inoltre, Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Maria De Filippi.

Un'edizione da record e il saluto i Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile

Con l'appuntamento di stasera, si conclude una stagione di grandi ascolti che, puntata dopo puntata, sono cresciuti fino a rendere Rai Due la rete più vista della serata. Un record nella storia del programma, arrivato ad attestarsi addirittura come leader rispetto a Rai Uno e Canale 5.

La puntata è stata già registrata, vedremo Stefano De Martino salutare il pubblico con una commozione che lascia presagire un addio al programma: "Ci vediamo... chissà quando e chissà dove".

Che per De Martino siano maturi i tempi per la prima serata di Rai Uno?