Stasera tutto è possibile, Carmen Di Pietro è in difficoltà nella stanza inclinata: "Che figura di mer*a"

Momenti difficili per Carmen Di Pietro ospite della puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda martedì 4 marzo. Ecco cosa è accaduto alla nota showgirl.

Nella serata di ieri, martedì 4 marzo 2025, su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Ospite della puntata la nota showgirl Carmen Di Pietro, la quale ad un certo punto, durante un gioco, ha vissuto dei momenti di difficoltà che non sono di certo passati inosservati ai telespettatori.

L'ex gieffina è stata protagonista della puntata ed ha partecipato come ospite nel primo blocco della stanza inclinata, che è il gioco nel corso del quale gli ospiti devono inscenare degli sketch e devono anche combattere contro le leggi della fisica della struttura inclinata. E' stato proprio li che la Di Pietro è apparsa parecchio in difficoltà, ma per quale motivo?

Carmen Di Pietro: ecco cosa è successo a Stasera tutto è possibile

Carmen Di Pietro ha preso parte all'ultima puntata dello show di Rai 2, Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. La showgirl è stata protagonista del primo blocco. Carmen ha così inscenato il primo sketch, dimostrando le sue doti.

Ad ogni modo, nel momento in cui è entrata nella stanza inclinata, è stata guidata dal conduttore che l'ha aiutata ad attraversare lo spazio, scalare l'intero set, raggiungere il telefono e fingere di effettuare una telefonata. Durante questo percorso però la Di Pietro è apparsa parecchio in difficoltà e ha fatto parecchio fatica ad arrampicarsi.

La showgirl rivolgendosi al conduttore ha esclamato: "Dai che figura di m...da. Faccio pure palestra tutti i giorni". Tante le risate in studio e anche Stefano De Martino è apparso parecchio divertito. La puntata del 4 marzo di Stasera tutto è possibile ha ottenuto un grande successo, così come tutte le altre e lo show si conferma uno tra i più visti del martedì sera.