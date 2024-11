A Belve è Carmen Di Pietro show: dal discusso matrimonio con Sandro Paternostro al presunto flirt con Maradona

La seconda puntata di Belve, andata in onda ieri sera su Rai 2 e disponibile in streaming su RaiPlay, ha avuto un'indiscussa protagonista: Carmen Di Pietro. Tra dichiarazioni strampalate e racconti al limite del credibile, la showgirl ha conquistato il pubblico del programma cult regalando grosse risate e qualche riflessione.

Carmen Di Pietro: "Prendo ancora la pensione di Sandro Paternostro"

Una grossa parte dell'intervista con Francesca Fagnani è ruotata intorno al matrimonio con Sandro Paternostro, famoso giornalista, per anni corrispondente RAI da Londra. Nel 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, Carmen Di Pietro l'ha sposato, senza la benedizione dei due figlio di lui, con 43 anni di differenza d'età. Il 23 luglio del 2000 Paternostro è morto, lasciando alla giovane moglie una cospicua pensione mensile.

"Ci conoscemmo quando lui aveva 70 anni, lo conquistai con i bombolotti pomodoro e basilico. Con Sandro è stato amore vero, gli ho voluto molto bene. Ero innamorata, non l'ho mai abbandonato e ne parlo sempre con il cuore aperto. Per me lui c'è sempre" ha raccontato la showgirl su Rai 2.

Dopo la morte del giornalista, Carmen Di Pietro ha intrapreso una relazione con Giuseppe Iannoni, padre dei due figli, Alessandro e Carmelina, che però non ha mai sposato.

Alle domande di Francesca Fagnani sul perchè il matrimonio tra di loro non sia mai stato celebrato, la Di Pietro ha prima tergiversato, sostenendo che in realtà le nozze non sono mai state tra i loro progetti, ma ha poi ammesso che è stato anche per non rinunciare alla famosa pensione di reversibilità di Paternostro.

"All'inizio era vero. Non mi sono mai sposata con Iannoni e per fortuna, perché ci lasciammo. La pensione la prendo tutt'ora, la lascerei se trovassi l'uomo giusto oggi".

I flirt con Maradona e Sylvester Stallone

Tra le vicende che, nella vita di Carmen Di Pietro, sono avvolte tra realtà e leggenda ci sono, oltre al senso esploso in volo, anche due flirt molto famosi. Quello con Diego Armando Maradona, per esempio, è balzato agli onori delle cronache rosa solo dopo la morte del campione argentino, dice Francesca Fagnani, o in realtà qualche anno prima, dice la diretta interessata.

"Non ho inventato questa storia, è tutto vero. Stiamo parlando di tantissimi anni fa, è durata pochissimo, forse uno o due anni, ma ci vedevamo molto poco". ha dichiarato ieri sera Carmen Di Pietro. E sul fotomontaggio che aveva preso a girare in rete dopo la morte di Maradona: "Sono stata ingenua, vidi la foto che circolava sul web e la pubblicai".

Tra i famosi a cui le generose curve della showgirl hanno fatto girare la testa c'è stato anche Sylvester Stallone: "Ci presentò il mio agente, lui mi portò delle rose e andammo a cena. Avevamo sempre il vocabolario, non parlavo l'inglese. Qualcosina c'è stata ma mi stancai presto. Lui continuò a cercarmi ma io mi allontanai".

Oggi, ha raccontato, è single. Carmen Di Pietro ha ammesso che, dopo quasi 10 anni, da quando cioè è finita la relazione con Giuseppe Iannoni, vorrebbe tanto avere qualcuno accanto, "gli spalancherei anche la finestra, non solo la porta", e per l'umo giusto sarebbe perfino disposta a rinunciare alla pensione di Paternostro. Purtroppo, casualmente, questo non è ancora accaduto.