Berlinguer - La grande ambizione: stasera su Rai 3 il film evento con Elio Germano

Stasera su Rai 3 il film dedicato a Enrico Berlinguer: trama e storia del leader del PCI tra attentato di Sofia e rapimento Moro, nel lungometraggio diretto da Andrea Segre

Questa sera, sabato 25 aprile, alle ore 21:20, Rai 3 trasmette in prima visione in chiaro il film evento Berlinguer - La grande ambizione. Diretto da Andrea Segre, la pellicola racconta con rigore e profonda partecipazione emotiva un quinquennio cruciale per la Repubblica Italiana, mettendo al centro la figura di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano.

La Trama: Cinque anni che hanno cambiato l'Italia

Il film copre l'arco temporale che va dal 1973 al 1978. Tutto inizia a Sofia, dove Berlinguer scampa a un misterioso attentato organizzato dai servizi segreti bulgari. Questo evento segna l'inizio di una riflessione profonda: per salvare la democrazia in Italia e sfidare i blocchi della Guerra Fredda, è necessario il Compromesso Storico con la Democrazia Cristiana.

Seguiamo Berlinguer tra i viaggi a Mosca, dove rivendica l'autonomia del PCI dall'Unione Sovietica, e la vita privata a fianco della moglie Letizia e dei figli, fino al drammatico epilogo del 1978 con il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, che segnerà la fine del suo progetto politico più ambizioso.

Elio Germano in Berlinguer. La grande ambizione

Il film restituisce tutta la complessità di quegli anni, tra equilibri internazionali, pressioni politiche e un'Italia attraversata dagli anni di piombo, mostrando quanto fosse sottile il confine tra speranza e tragedia.

Cast e interpretazioni

Il film si distingue per interpretazioni intense e misurate, capaci di restituire credibilità e profondità ai personaggi storici. Berlinguer - La grande ambizione poggia sulla straordinaria trasformazione di Elio Germano, capace di restituire non solo la voce e i gesti, ma anche l'anima del leader sardo.

Berlinguer: Paolo Calabresi è Ugo Pecchioli

Attori e personaggi

Elio Germano : Enrico Berlinguer

: Enrico Berlinguer Paolo Pierobon : Giulio Andreotti

: Giulio Andreotti Roberto Citran : Aldo Moro

: Aldo Moro Elena Radonicich : Letizia Laurenti

: Letizia Laurenti Fabrizia Sacchi : Nilde Iotti

: Nilde Iotti Paolo Calabresi : Ugo Pecchioli

: Ugo Pecchioli Andrea Pennacchi : Luciano Barca

: Luciano Barca Giorgio Tirabassi : Alberto Menichelli

: Alberto Menichelli Stefano Abbati : Umberto Terracini

: Umberto Terracini Francesco Acquaroli : Pietro Ingrao

: Pietro Ingrao Pierluigi Corallo : Antonio Tatò

: Antonio Tatò Fabio Bussotti : Armando Cossutta

: Armando Cossutta Nikolaj Dančev : Leonid Brežnev

: Leonid Brežnev Svetoslav Dobrev : Todor Živkov

: Todor Živkov Luca Lazzareschi : Alessandro Natta

: Alessandro Natta Lucio Patanè : Gianni Cervetti

: Gianni Cervetti Alice Airoldi : Bianca Berlinguer

: Bianca Berlinguer Giada Fortini : Maria Berlinguer

: Maria Berlinguer Neri Mazzeo: Marco Berlinguer

Riconoscimenti e Premi

Presentato come film d'apertura alla Festa del Cinema di Roma 2024, il film è stato un trionfo di critica e pubblico:

Festa del Cinema di Roma : Premio Vittorio Gassman a Elio Germano come Miglior Attore.

David di Donatello 2025 : Vincitore per il Miglior Attore Protagonista (Elio Germano) e Miglior Montaggio (Jacopo Quadri), con numerose altre candidature tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Nastri d'Argento: Pluricandidato per la ricostruzione storica e le interpretazioni.

Curiosità sul film

L'impatto emotivo: La scena finale, che ricostruisce i funerali di Berlinguer con l'integrazione di immagini di repertorio originali, è stata definita una delle più commoventi del cinema italiano recente. Elio Germano ha studiato per mesi i discorsi originali, lavorando sulla postura e sulla "musicalità" della parlata di Berlinguer, senza mai cadere nella semplice imitazione.

Location internazionali: Nonostante il cuore della storia sia a Roma, il film è stato girato anche in Bulgaria (per ricostruire l'attentato di Sofia) e in Sardegna, terra d'origine a cui il leader rimase sempre legatissimo.

Perché guardarlo

Non è solo un biopic politico, ma il racconto di un uomo che ha vissuto la politica come una missione etica, cercando di conciliare gli ideali collettivi con la fragilità della vita privata. Un film necessario per capire chi eravamo e dove si sono interrotti i sogni di una generazione.