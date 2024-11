Stasera su Rai 2: 911 6 e 911 Lone Star 4, trama e cast delle puntate di domenica 3 novembre

Stasera, domenica 3 novembre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie esplorano le esperienze intense dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

La serie segue le vite di operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre affrontano situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi spesso estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, la serie combina azione, emozione e storie umane toccanti.

Sinossi dell'episodio "Qual è la tua fantasia?"

Harriet si reca a un festival medievale, indossando un'armatura, ma all'interno si intrufolano delle api che la pungono, scatenando il panico. Arriva la squadra di soccorso del 911: Bobby, senza esitare, le spruzza addosso dello schiumogeno per allontanare le api, mentre Chimney interviene con un'iniezione di epinefrina per contrastare un possibile shock anafilattico.

Intanto, Carla ed Eddie aiutano Christopher a prepararsi per la festa della scuola, mentre Chimney e Maddie cercano una casa più grande per la loro famiglia. Le loro finanze, però, limitano le opzioni e le case che trovano sono spesso piccole o da ristrutturare. A complicare la situazione, Jee-Yun è sempre più energica e insiste nel voler dormire con loro, rendendo la ricerca di una nuova casa ancora più urgente.

Chimney è interpretato dall'attore Kenneth Choi

May, nel frattempo, ha ricominciato a frequentare Darius, il suo ex ragazzo del liceo, che ha lasciato Stanford per trasferirsi in un'università di Los Angeles. Darius vive in una casa condivisa con alcuni coinquilini, uno dei quali, Erik, le lascia una pessima impressione: è un ragazzo paranoico e fanatico di teorie cospirazioniste.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Spin-off della serie creata da Ryan Murphy, segue le vicende di un gruppo di soccorritori a Austin, Texas. Al centro c'è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni pericolose, mentre affronta anche le sue sfide personali. La serie combina azione, dramma e momenti emotivi, esplorando temi come resilienza e spirito di squadra.

Sinossi dell'episodio: "Maniaci del controllo"

I vigili del fuoco della stazione 126 devono soccorrere un padre e un figlio coinvolti in una lezione di guida finita male e poi devono affrontare un guru delle tecniche di auto-aiuto che ha perso il controllo di sé. Nel frattempo, Owen si trasforma in un "Dadzilla" aiutando a organizzare il matrimonio di TK e Carlos, mentre Marjan si insospettisce quando incontra una coppia durante il suo viaggio.

Interpreti e personaggi