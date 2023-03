Stasera in TV: Film da vedere venerdì 10 marzo, in prima serata

Stasera, venerdì 10, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Stasera su Italia 1 ore 21:20

Pacific Rim. Trama: Sei spari esplodono improvvisi in una cittadina di provincia dell'Indiana laciando a terra cinque corpi senza vita. Chi è stato? Perché? Domande che sembrano trovare risposta quando, poche ore dopo, viene arrestato un ex cecchino dell'esercito, James Barr. Le prove contro di lui sono schiaccianti, nonostante l'uomo continui a dichiararsi innocente. Toccherà a Jack Reacher risolvere la situazione non tanto per scagionare James Barr, quanto per onorare una promessa fatta quattordici anni prima e inchiodarlo definitivamente.

Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog, Jai Courtney, Vladimir Sizov, Joseph Sikora, Michael Raymond-James, Alexia Fast, Josh Helman, Robert Duvall, James Martin Kelly e Dylan Kussman.

Stasera su Rai 4 ore 21:20

Papillon. Trama: Charrière frequenta le persone sbagliate nella Parigi del 1931 e si ritrova così ad essere ingiustamente accusato di omicidio. Detenuto in un carcere sudamericano nel mezzo della giungla, proverà ad evadere con la complicità del falsario Louis.

Cast: Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Christopher Fairbank, Brian Vernel, Nina Senicar, Nicholas Asbury e Ian Beattie.

Stasera su Mediaset 20 ore 21:00

Jack Reacher - La prova decisiva. Trama: Da un portale interdimensionale sul fondo dell'Oceano Pacifico emergono i kaiju, mostri alieni giganteschi che minacciano di cancellare l'umanità. Le nazioni di tutto il pianeta si uniscono così per contrastare l'invasione con il progetto Jaeger. Sull'orlo di una terribile sconfitta, le forze in difesa dell'umanità non hanno altra scelta che chiedere aiuto a due uomini, tutt'altro che eroi - un ex pilota di Jaeger ed un improbabile militare alle prime armi - uniti nel tentativo di trascinare un leggendario ma apparentemente obsoleto Jaeger del passato.

