Rosamund Pike chiese a Tom Cruise di stare zitto durante un provino per Jack Reacher: "Mi distraeva"

Durante un'audizione Rosamund Pike chiese a Tom Cruise di smettere di parlare perché la stava distraendo: l'attrice ha rivelato che in seguito ha riflettuto su quello che aveva fatto e che all'epoca era sicura che non avrebbe ottenuto il ruolo e che probabilmente il suo gesto avrebbe anche messo fine alla sua carriera.

Tom Cruise e Rosamund Pike in una scena di Jack Reacher - La prova decisiva

La pellicola in questione era la prima del franchise di Jack Reacher, basato sulla popolare serie di libri dell'autore Lee Child. I due film della saga, Jack Reacher - La prova decisiva (2012) e Jack Reacher - Punto di non ritorno (2016), sono stati entrambi diretti da Christopher McQuarrie e interpretati da Cruise nel ruolo del protagonista. La prima pellicola vedeva anche la Pike nei panni di Helen Rodin.

Durante un'intervista pubblicata da BlogTalkRadio, l'attrice britannica ha raccontato: "Durante la mia audizione c'è stato un momento in cui stavo girando una scena con un ragazzo che stava sostituendo Richard Jenkins, che interpretava mio padre. Potevo vedere Tom Cruise e McQuarrie con la coda dell'occhio parlare durante la mia scena e la cosa mi distraeva molto."

Jack Reacher - La prova decisiva: Rosamund Pike insieme al regista Christopher McQuarrie sul set

"Così a un certo punto ho detto: 'Mi dispiace ragazzi, potete smettere di parlare durante la mia scena?'", ha continuato Rosamund Pike, ammettendo che inizialmente non si era resa conto di quello che aveva fatto. Successivamente la star ha pensato che la sua carriera sarebbe finita e che non avrebbe ottenuto il ruolo perché aveva chiesto a Cruise, la star della pellicola, di stare zitto: "Ho pensato, 'Oh mio Dio, cosa ho fatto?' Sono probabilmente l'unica attrice in 30 anni che abbia mai detto a Tom Cruise di smetterla di parlare". Tuttavia la Pike ottenne il ruolo: i dirigenti dello studio adorarono la sua audizione e la sua chimica con Cruise sorprese tutti coloro che credevano che i due non sarebbero entrati in sintonia.