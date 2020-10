Jack Reacher - La prova decisiva: stasera su Italia 1 il film con Tom Cruise

Stasera su Italia 1, alle 21:30, arriva Tom Cruise in Jack Reacher - La prova decisiva, film action diretto nel 2012 da Christopher McQuarrie, adattamento del romanzo La prova decisiva di Lee Child.

Sei spari esplodono improvvisi in una cittadina di provincia dell'Indiana lasciando a terra cinque corpi senza vita. Chi è stato? Perché? Domande che sembrano trovare risposta quando, poche ore dopo, viene arrestato un ex cecchino dell'esercito, James Barr. Le prove contro di lui sono schiaccianti, nonostante l'uomo continui a dichiararsi innocente. Toccherà a Jack Reacher (Tom Cruise) risolvere la situazione non tanto per scagionare James Barr, quanto per onorare una promessa fatta quattordici anni prima e inchiodarlo definitivamente.

Nel cast di Jack Reacher - La prova decisiva, oltre al protagonista Tom Cruise, anche Rosamund Pike (Helen Rodin), Richard Jenkins (Alex Rodin), David Oyelowo (Emerson), Werner Herzog (Zec Chelovek) e Robert Duvall.

Nel 2016 è arrivato il sequel, Jack Reacher - Punto di non ritorno, con Cruise ancora protagonista.