Stasera in TV: Film da vedere sabato 11 marzo, in prima serata

Stasera, sabato 11 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Italia 1 ore 21:20

Rex - Un Cucciolo a Palazzo. Trama: Rex, il preferito della Regina d'Inghilterra, viene abbandonato alle porte di Buckingham Palace ed è costretto a esplorare le strade di Londra. Smarrita via di casa e lontano dalla padrona, il piccolo corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale e le braccia della sua padrona, Rex affronterà un viaggio che lo cambierà profondamente.

Cast: Julie Walters, Jack Whitehall, Sheridan Smith, Iain McKee, Matt Lucas, Sarah Hadland, Tom Courtenay, Colin McFarlane, Anthony Skordi,

Rete 4 ore 21:25

La preda perfetta. Trama: Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza operando al di fuori della legge. Quando Scudder accetta con riluttanza di aiutare un trafficante di eroina a dare la caccia agli uomini che hanno rapito e poi brutalmente assassinato la moglie, l'investigatore privato scopre che non è la prima volta che questi uomini hanno commesso lo stesso tipo di perverso reato...né sarà l'ultima. Sul confine indecifrabile tra giusto e sbagliato, Scudder intraprende una ricerca tra i vicoli di New York per rintracciare questi brutali killer prima che possano uccidere di nuovo.

Cast: Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Boyd Holbrook, Marina Squerciati, Sebastian Roché, Mark Consuelos, Maurice Compte, Ólafur Darri Ólafsson, Marielle Heller, Toshiko Onizawa e Annika Peterson

Trailer disponibile su Mediaset Infinity

Rai 4 ore 21:20

L'intruso. Trama: Una coppia di giovani sposi, Annie e Scott, acquista una grande tenuta in campagna, nella meravigliosa Napa Valley in California: il posto perfetto per mettere su una famiglia e vivere felici. L'ex proprietario di casa, però, si intromette di continuo nella loro vita, comportandosi come se quella casa ancora gli appartenesse. Ma allora perché ha deciso di venderla? Annie e Scott cominciano a chiederselo, sospettando che dietro ci sia qualcosa di strano. Ma non possono lontanamente immaginare quello che li attende.

Cast: Michael Ealy, Meagan Good, Joseph Sikora, Dennis Quaid, Kurt Evans, Erica Cerra e Alvina August.

Mediaset 20 ore 21:00

Eliminators. Trama: Quando la sua casa londinese viene invasa per sbaglio, un ex agente federale sotto protezione è costretto a uscire allo scoperto per difendere da un gruppo di assassini.

Cast: Scott Adkins, Stu Bennett, Daniel Caltagirone, James Cosmo, Ty Glaser, Olivia Mace, Mem Ferda, Stephen Marcus, Nick Nevern e Lily Ann Stubbs

Rai Movie ore 21:10

Mondocane. Trama: Nel prossimo futuro, Taranto è una città fantasma circondata da filo spinato in cui nessuno, nemmeno la polizia, osa entrare. I più poveri sono lasciati a lottare per la sopravvivenza, mentre una banda è in competizione per il territorio con un'altra banda. Due orfani di tredici anni, cresciuti insieme, sognano di entrare a far parte di una delle gang.

Cast: Alessandro Borghi, Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Josafat Vagni, Federica Torchetti, Lavinia Novelli, Adriano Novelli

Cine 34 ore 21:00

Fracchia la belva umana. Trama: Il mite e impacciato - per usare un eufemismo - impiegato Giandomenico Fracchia, viene scambiato per un pericolosissimo criminale soprannominato La Belva Umana, al quale somiglia come una goccia d'acqua.

Cast: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Gianni Agus, Gigi Reder, Massimo Boldi, Jole Silvani e Roberto Della Casa

Nove ore 21:25

Il buono, il brutto, il cattivo. Trama: Durante la guerra di Secessione, tre spregiudicati avventurieri, cercano di impossessarsi di un carico d'oro che gli permetterebbe di chiudere con la vita da pistoleri. Ma la guerra li costringerà a cambiare i loro piani.

Cast: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffrè, Mario Brega, Luigi Pistilli, Rada Rassimov

Cielo ore 21:15

Miranda. Trama: Nella campagna ferrarese negli anni Cinquanta Miranda, una donna avvenente e disponibile, gestisce una locanda in attesa del ritorno del marito Gino, disperso in guerra. Nel frattempo la donna si concede numerose scappatelle: l'autotrasportatore Berto, Carlo, ex fascista al confino, che le fa regali costosi,Norman, un giovane americano tecnico del metanodotto, e per finire c'e' Toni, il cameriere della locanda che non osa, pero', manifestare il suo amore. Brass dichiara di essersi ispirato alla "Locandiera" di Goldoni, ma il film e' solo un erotico sghangherato in cui impazza l'opulenta Grandi.

Cast: Serena Grandi, Andrea Occhipinti, Franco Interlenghi, Andy J. Forest, Franco Branciaroli, Malisa Longo, Laura Sassi, Isabelle Illiers e Luciana Cirenei

Altri Film