La preda perfetta, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film con Liam Neeson

Stasera 16 aprile su 20 Mediaset, in prima serata alle 21:00 circa, va in onda La preda perfetta, diretto da Scott Frank e interpretato da Liam Neeson. La sceneggiatura è stata affidata a Scott Frank. Trama, cast, curiosità è trailer del lungometraggio.

La preda perfetta: Trama

Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza operando al di fuori della legge. Quando Scudder accetta con riluttanza di aiutare un trafficante di eroina a dare la caccia agli uomini che hanno rapito e poi brutalmente assassinato la moglie, l'investigatore privato scopre che non è la prima volta che questi uomini hanno commesso lo stesso tipo di perverso reato...né sarà l'ultima. Sul confine indecifrabile tra giusto e sbagliato, Scudder intraprende una ricerca tra i vicoli di New York per rintracciare questi brutali killer prima che possano uccidere di nuovo.

La preda perfetta: Curiosità

La preda perfetta è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 18 settembre 2014 grazie a Universal Pictures e Eagle Pictures. Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New York. Qui trovate la nostra recensione di Solo per vendetta. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

La preda perfetta: Interpreti e personaggi