AGGIORNAMENTO : la puntata finale dello show condotto da Alessandro Cattelan non andrà in onda stasera, in seconda serata su Rai 2, ma è stata rimandata alla prossima settimana.

Decima e ultima puntata di Stasera c'è Cattelan...su Rai 2 questa sera in seconda serata sulla seconda rete Rai. La puntata, prevista inizialmente per martedì 22 aprile, è stata poi spostata in seguito al cambiamento di palinsesti dovuto alla scomparsa di Papa Bergoglio.

Anziché attendere la prossima settimana e collocarla dopo l'esordio di Belve, si è preferito invece riprogrammarla per questa sera.

Il late show di Cattelan arriva così al finale della quinta stagione; ecco chi saranno gli ospiti.

Gli ospiti dell'ultima puntata

Manuel Agnelli

I protagonisti di questa ultima puntata saranno Sangiovanni, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli,senza dimenticare l'Ospite Misterioso, la cui identità è sconosciuta anche allo stesso Cattelan.

Tutti gli ospiti presenteranno i loro nuovi lavori.

A partire da Sangiovanni, appena tornato sulle scene con il singolo Luci allo Xeno, dopo essersi preso un periodo di pausa dalla musica. Ambra Angiolini invece, sarà presto al cinema con il film Afrodite, mentre Manuel Agnelli è in tour nei teatri con lo spettacolo Lazarus, scritto da David Bowie.

L'Ospite Misterioso invece, novità introdotta in questa quinta edizione dello show, è un ospite la cui identità viene rivelata attraverso l'apertura di un pacco, svelando chi si cela all'interno sia al pubblico che allo stesso Alessandro Cattelan.

Il late show Rai di Cattelan, quale futuro?

Sanremo 2024: Alessandro Cattelan in una foto

Con questa ultima puntata si chiude una stagione andata particolarmente bene sul fronte degli ascolti, grazie soprattutto al traino di Stasera Tutto è Possibile. La penultima puntata infatti, la prima dopo la conclusione del game show, è scesa dal 10,9% di share al 4,9%.

Di più: stando all'anticipazione di Davide Maggio, il late show sarebbe a rischio chiusuraa causa dei costi elevati. Finora non è arrivata alcuna conferma o smentita in merito, ma fa riflettere che si sia rinunciato al traino di Belve per l'ultima puntata. Quel che è certo, è che nel frattempo Cattelan sarà uno dei giurati nella prossima edizione di Italia's got talent.