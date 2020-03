Stargirl: The CW annuncia la data della première della serie

La serie Stargirl ha finalmente una data prevista per la première su The CW e sulla piattaforma DC Universe.

Stargirl, la nuova serie prodotta per The CW, ha ora una data di uscita sugli schermi americani: martedì 12 maggio alle 21, al termine di un episodio di The Flash, il giorno prima del debutto su DC Universe.

Ogni puntata della serie sarà disponibile sulle piattaforme digitali di The CW dopo la messa in onda tradizionale e, a partire dal 26 maggio, la messa in onda si sposterà nello slot delle 20.

Stargirl, sviluppata da Geoff Johns, racconterà la storia dell'intelligente e gentile Courtney Whitmore che, dopo essersi trasferita con la famiglia a Blue Valley, in Nebraska, scopre che il patrigno ha un segreto: era il braccio destro di un supereroe.

La ragazza prende quindi in prestito l'equipaggiamento "cosmico" dell'eroe e diventa una fonte di ispirazione per una nuova generazione, mentre affronta anche una nuova scuola, i nuovi amici e una nuova famiglia.

Stargirl aiuterà poi a formare il team chiamato Justice Society of America. I poteri della ragazza derivano dall'eredità lasciata da Starman e Courtney può quindi contare su un'incredibile forza, velocità e agilità, oltre a poter volare e manipolare l'energia.

Nel cas della serie ci saranno Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker e Hunter Sansone.