Stargirl, la commovente lettera di Geoff Johns agli spettatori

Il creatore di Stargirl, Geoff Johns, scrive una lettera agli spettatori della serie tv che debutterà a maggio su DC Universe e sul canale americano The CW.

Creatore, showrunner, sceneggiatore e produttore dello show, oltre che ideatore del personaggio e dei fumetti su cui è basato, Geoff Johns (Presidente e direttore creativo di DC Comics ed ex-Presidente e COO di DC Entertainment), ha deciso di mettere su carta i suoi pensieri e sentimenti nei confronti della serie in una commovente lettera e indirizzarla ai futuri spettatori.

"A chiunque stia per guardare Stargirl,

so che al momento ci sono parecchi problemi con cui avete a che fare nella vita reale, come tutti noi. Perciò, se state guardando gli episodi spero che sia per prendervi una pausa dalla realtà, e vi vorrei incoraggiare a guardare Stargirl con la vostra famiglia. È per questo che è stato creato, ed è di questo che parla lo show. E, onestamente, ora è il momento di stare con la propria famiglia.

La mia intera carriera è iniziata con gli eroi. Una chiamata all'ufficio del regista del film di Superman, Richard Donner, mi ha permesso di ottenere un tirocinio che mi ha poi portato a diventare l'assistente di Dick nel 1996" scrive Johns, per poi passare a parlare della morte della sorella, Courtney, quello stesso anno.

E fu proprio la sorella a ispirare il personaggio di Courtney Withmore a.k.a. Stargirl: "Un anno dopo la sua morte vendetti la mia prima idea per un fumetto alla DC Comics. Era intitolato Stars & S.T.R.I.P.E.. La premessa, che è anche quella dello show, girava intorno alla madre dell'adolescente Courtney Withmore, Barbara, che sposa in seconde nozze il meccanico Pat Dugan, cosa che porterà Courtney a doversi trasferire dalla California al Nabraska. È lì che Courtney scoprirà che il suo patrigno era in passato la spalla di un supereroe, e si approprierà dei suoi vecchi "attrezzi del mestiere", diventando poi Stargirl. Pat, che si era ormai ritirato dalla lotta contro il crimine, tornerà a combattere al fianco della figlia nei panni di S.T.R.I.P.E."

"Questa è una storia sulla famiglia, e su come questa sia creata dai legami, e non dal sangue. Stargirl, ovviamente, prendeva il nome da mia sorella, ed era ispirata a lei e al suo spirito, al suo ottimismo e alla sua energia, che volevo far rivedere al mondo tramite il personaggio. [...] Ho scritto tante storie di suupereroi, ma questa è sicuramente la più personale da ogni punto di vista. Il cast, la crew e tutti coloro coinvolti nello show ci hanno messo tutto il loro talento e la lora passione per dar vita a Stargirl, e non potrei essergli più grato. Credo che il loro impegno sarà avidente, e spero che anche voi possiate sorridere in qualche occasione, vedendo Brec Bassinger nei panni di Courtney o Luke Wilson in quelli di Pat, mentre si avviano per questo percorso individualmente e insieme".

Il primo episodio di Stargirl andrà in onda l'11 maggio su DC Universe, la piattaforma streaming targata DC, e il 12 sul network americano The CW.