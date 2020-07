Stargirl 2: The CW rinnova la serie per una seconda stagione

Stargirl 2 ha ottenuto il via libera da parte di The CW: il network ne ha comunicato ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione.

Stargirl 2 verrà realizzata: la seconda stagione della serie è stata confermata ufficialmente da The CW che ne ha annunciato il rinnovo e il passaggio definitivo sui propri schermi, dopo il primo ciclo di episodi realizzati per DC Universe.

Le puntate inedite, che arriveranno nel 2021, non saranno quindi disponibili sulla piattaforma di streaming come sta accadendo in queste settimane in cui i fan possono vedere le avventure della giovane eroina prima online e poi sugli schermi tradizionali.

Stargirl, sviluppata da Geoff Johns basandosi sul proprio fumetto creato nel 1999 in onore della sorella morta nel 1996, racconta la storia dell'intelligente e gentile Courtney Whitmore che, dopo essersi trasferita con la famiglia a Blue Valley, in Nebraska, scopre che il patrigno ha un segreto: era il braccio destro di un supereroe.

La ragazza prende quindi in prestito l'equipaggiamento "cosmico" dell'eroe e diventa una fonte di ispirazione per una nuova generazione, mentre affronta anche una nuova scuola, i nuovi amici e una nuova famiglia.

Stargirl aiuterà poi a formare il team chiamato Justice Society of America. I poteri della ragazza derivano dall'eredità lasciata da Starman e Courtney può quindi contare su un'incredibile forza, velocità e agilità, oltre a poter volare e manipolare l'energia.

Nel cast della serie ci saranno Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker e Hunter Sansone.