Stargate, uno dei produttori lancia la petizione per il ritorno della serie!

Uno dei produttori di Stargate ha lanciato una petizione per far ritornare la serie di fantascienza in tv e ha chiesto ai fan di aiutarlo.

Una petizione per il ritorno di Stargate in tv è stata organizzata in questi giorni da un ex produttore e sceneggiatore della serie che ha anche creato un video in cui chiede ai tanti fan dell'epopea fantarcheologica di aiutarlo a convincere la MGM a produrre nuovi episodi dopo la chiusura, nel 2011, di Stargate Universe.

Il promotore di questa iniziativa si chiama Joseph Mallozzi e ha lavorato su Stargate SG-1, Stargate: Atlantis e Stargate Universe prima di diventare showrunner, autore e produttore di Dark Matter. Per convincere i fan ha rilasciato un video su Youtube con l'hastag #WeWantStargate, ovvero 'vogliamo Stargate' e i tanti amanti dello sci-fi ambientato in una sorta di antico Egitto nella galassia hanno raccolto il messaggio, indirizzandolo in massa allo studios nella speranza che accolgano la loro richiesta di un rinnovo nel più breve tempo possibile.

Alla base di Stargate c'è il film omonimo del 1994 di Roland Emerich, diventato un piccolo cult con il passare degli anni, grazie al suo mix di fantascienza e archeologia che ha poi dato origine nel 1997 ad una serie televisiva, Sg-1, poi proseguita con Atlantis e Universe più vari film spin-off. Poi la chiusura improvvisa nel 2011, tanto che la storia era rimasta a metà. La MGM ha provato poi a riportare il franchise in tv nel 2018 con una serie web prequel, Stargate Origins e diversi fumetti che sono serviti a chiudere tutti gli snodi narrativi lasciati in sospeso, ma a quanto pare c'è ancora voglia di vederne dei nuovi.