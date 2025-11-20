Star Wars: Young Jedi Adventures 3, Disney+ svela l'arrivo delle nuove avventure con un trailer

Disney+ ha condiviso online il trailer della stagione 3 della serie animata Star Wars: Young Jedi Adventures, annunciandone inoltre la data di uscita in streaming.

L'appuntamento per i fan della saga creata da George Lucas è stato fissato all'8 dicembre, giorno in cui arriveranno tutti i 7 episodi della nuova avventura dei giovani protagonisti al centro della trama.

Il trailer della serie

La serie Star Wars: Young Jedi Adventures, targata Lucasfilm, è ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica. I protagonisti sono i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, imparano dal Maestro Jedi Yoda, esplorano la galassia e aiutano i cittadini e le creature in difficoltà.

Il trailer pubblicato online anticipa che i personaggi si ritroveranno alle prese con Rek Minuu, uno scaltro riparadroidi, e faranno amicizia con Dotti, l'amabile proprietaria di un negozio locale nota per le sue doti nella manutenzione dei droidi, e con un trio di nuovi amici droidi: Beepers, Dozer e Gigi.

Ecco il video:

Gli interpreti della serie

Nella versione originale, a dare voce ai protagonisti negli episodi sono Ja'Siah Young (Kai Brightstar), Juliet Donenfeld (Lys Solay), Dee Bradley Baker (Nubs), Emma Berman (Nash Durango), Trey Murphy (Cyrus Vuundir/Taborr), Gunnar Sizemore (Wes Vinik), e Piotr Michael (Maestro Yoda).

La terza stagione della serie introduce i personaggi di Rek Minuu e Dotti, che nella versione originale hanno rispettivamente le voci di Mason Wertheimer e April Winchell. Jamaal Avery Jr, che ha prestato la voce a Kai Brightstar nella prima stagione nella versione originale, in questa interpreta la Padawan Kai.

Prodotta da Lucasfilm in collaborazione con Wild Canary per Disney+, la terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures vede impegni come executive producer James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson è showrunner ed executive producer; Elliot M. Bour è supervising director ed executive producer. La colonna sonora è firmata da Matthew Margeson. I servizi di produzione sono a cura di Icon Creative Studio.

L'EP della colonna sonora Disney Jr. Music: Star Wars Young Jedi Adventures: Season 3, che include tre tracce di Andy Bean, sarà inoltre disponibile in digitale dall'8 dicembre per Walt Disney Records.