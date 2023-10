Star Wars: l'X-Wing a lungo perduto della Squadriglia Rossa venduto per 3,1 milioni di dollari

Un pezzo importante della storia di Star Wars è l'X-wing del leader della Red Squadron visto in Una nuova speranza, da tempo perduto, e ora è stato venduto per 3.135.000 dollari.

La miniatura è stata considerata "perduta" per anni, essendo una delle quattro miniature originali create per la famigerata scena della battaglia di Yavin dell'Alleanza Ribelle contro l'Impero sulla Morte Nera in Guerre stellari.

Questa scena non è nota solo per il suo impatto sul franchise di Star Wars, ma anche sul modo in cui i film vengono realizzati oggi, aprendo la strada alla creazione di miniature e dando vita all'iconico look degli X-wing. Ora, dopo molti anni, è stata ritrovata e immediatamente venduta per una fortuna.

La miniatura dell'X-wing del Capo Squadriglia Rosso è stata venduta da Heritage Auctions per 3.135.000 dollari, e la sua singola striscia rossa conferma che si tratta del pezzo considerato perduto da tempo.

Il modello è stato ritrovato dal compianto miniaturista premio Oscar Greg Jein e si dice che per gli effetti visivi abbia lo stesso valore delle famigerate scarpette rosso rubino di Dorothy. La miniatura ha partecipato alla battaglia della Morte Nera e ha capacità che includono il blocco dei suoi alettoni S in posizione di attacco.

