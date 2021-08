Star Wars: Visions, un nuovissimo trailer per la prossima serie animata di Disney+

Star Wars: Visions, il nuovo progetto animato targato Lucasfilm e Disney+ che si avvede della collaborazione di studi d'animazione nipponici, ha debuttato quest'oggi un nuovo trailer in doppia versione: giapponese e inglese.

Con l'avvento di Disney+ la galassia nata dalla fantasia di George Lucas si è stesa ancora di più, e grazie ai nuovi progetti in sviluppo per la piattaforma streaming, possiamo esplorarne sempre nuovi angoli.

Questa volta "Lucasfilm collaborerà con sette dei più talentuosi studi d'animazione giapponesi per portare il loro stile caratteristico e la loro visione unica alla galassia di Star Wars in questa nuova, ispirata serie" ha affermato in precedenza James Waugh, Vice President of Franchise Content & Strategy per Lucasfilm e produttore esecutivo di Visions, come riporta anche CBR "Le loro storie mostreranno lo spettro completo del coraggioso stile narrativo che si riscontra nell'animazione giapponese. Ognuna di queste sarà raccontata con una freschezza e una che riesce a espandere i limiti della nostra comprensione di ciò che possa essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata un'incredibile ispirazione per così tanti visionari e storyteller".

Ciò che vedremo sullo schermo, dunque, sono sette differenti storie che andranno a comporre un'antologia animata ambientata in diversi luoghi della galassia di Star Wars. Non seguirà una singola timeline, poiché "volevamo davvero dare a questi creatori un ampio raggio d'azione per esplorare tutto il potenziale della galassia di Star Wars attraverso lo stile degli anime" aveva affermato il mese scorso Waugh.

Star Wars: Visions debutterà il 22 settembre 2021 su Disney+