Star Wars: i video della "vera" spada laser presentata al SXSW stupiscono i fan della saga

Un video, girato durante un pandel del SXSW, mostra Josh D'Amaro mostrare dal vivo una "vera" spada laser, momento che ha sorpreso tutti i fan di Star Wars, presenti in sala e online.

Il responsabile di Disney Parks, Experiences & Products è stato il protagonista di un incontro intitolato The Art & Science of Disney Parks Storytelling, occasione che ha permesso di compiere la spettacolare dimostrazione dal vivo.

La riproduzione della spada laser di Star Wars, una volta premuto un bottone, riproduce l'iconico suono della spada laser dei cavalieri jedi ed emette una luce blu che sembra provenire dall'elsa, proprio come accade nei film. D'Amaro ha dichiarato: "Ho il lavoro più bello al mondo. Ho in mano una vera spada laser".

Il rappresentante della Disney ha poi spiegato che la riproduzione viene utilizzata a bordo dell'esperienza Galactic Starcruiser. Leslie Evans, che lavora per Disney Imagineering, ha poi spiegato che si è trattato di un progetto molto difficile e non è stato facile raggiungere il proprio obiettivo di "costruire dei momenti cinematografici nel mondo reale".

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor non ha imitato i suoni della spada laser grazie alla musica di John Williams

Un fan della saga è riuscito a rintracciare un brevetto che spiega in che modo è stato ricreato l'incredibile effetto visivo: grazie a degli elementi in plastica che vengono srotolati da un motore presente nell'elsa. L'illuminazione è stata poi ottenuta con una striscia flessibile composta da sorgenti luminose.