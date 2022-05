Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor non ha imitato i suoni della spada laser grazie alla musica di John Williams

Ewan McGregor ha ripreso il ruolo di Obi-Wan Kenobi in occasione della serie che debutterà il 27 maggio e l'attore ha ammesso che la musica di John Williams lo ha aiutato molto sul set.

In una nuova intervista rilasciata a The Wrap, l'attore ha affrontato infatti il problema avuto nella trilogia prequel in cui mentre combatteva non resisteva e imitava i suoni della spada laser.

A distanza di 17 anni dalle riprese della trilogia prequel, Ewan McGregor ha dichiarato: "Credo che li faccio ancora nella mia mente, sicuramente. Penso sia difficile non farlo".

La regista Deborah Chow, per girare le scene della serie Obi-Wan Kenobi, ha però deciso di usare sul set le musiche di John Williams durante i ciak delle sequenze di battaglia. McGregor ha così sottolineato: "Mentre stavamo girando le scene di battaglia abbiamo usata molta musica ed è così fantastico recitare con la colonna sonora di John Williams per combattere. A prescindere che stessi facendo i suoni della spada laser oppure no, non si sentirebbero questa volta".

L'artista non ha composto i brani usati nelle puntate della serie, lasciando il compito a Natalie Holt, ma ha deciso di firmare il tema musicale del cavaliere jedi perché era qualcosa che non aveva fatto per il film.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell'iconico Maestro Jedi, e da Hayden Christensen che ha raggiunto la fama internazionale per aver interpretato il giovane Anakin Skywalker in due episodi della saga Guerre stellari: nel 2002 in Star Wars - Episodio II: L'attacco dei cloni 3D e nel 2005 in La vendetta dei Sith.

Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.