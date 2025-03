Star Wars: Underworld, serie mai realizzata da George Lucas, avrebbe avuto un costo di 40 milioni a episodio

Il produttore Rick McCallum ha parlato in un podcast della serie di Star Wars ideata da George Lucas, intitolata Underworld, ma mai realizzata.

George Lucas aveva sviluppato una serie tv che avrebbe dovuto raccontare gli eventi ambientati tra quanto raccontato nei film La vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

Il produttore Rick McCallum, durante un episodio del podcast Young Indy Chronicles, ha parlato del progetto, che avrebbe dovuto intitolarsi Star Wars: Underworld.

I dettagli della serie di Star Wars mai realizzata

Il regista George Lucas, creatore della saga, aveva iniziato a lavorare allo show prima di vendere la Lucasfilm alla Disney nel 2012 per 4.05 miliardi di dollari.

McCallum ha parlato di Star Wars: Underworld dichiarando: "Penso che abbiamo avuto oltre 60 script... Erano tipo la terza bozza degli script".

I protagonisti di Guerre Stellari

Nel progetto erano stati coinvolti "gli autori più meravigliosi al mondo" che erano arrivati allo Skywalker Ranch per delineare la storia e scriverne gli episodi.

Rick ha aggiunto: "Questi erano script dark. Erano sexy. Erano violenti. Erano assolutamente meravigliosi, complicati e ambiziosi".

La serie, secondo il produttore, avrebbe avuto un grande impatto sull'intero universo della saga e, se fosse stata realizzata, probabilmente Disney non avrebbe mai offerto a Lucas la possibilità di acquistare la saga.

Il rimpianto dei produttori

Rick ha poi proseguito spiegando perché il progetto non è stato realizzato, ribadendo che non realizzare Underworld rimane "una delle più grandi delusioni della nostra vita". Il produttore ha sottolineato: "Il problema era che ogni episodio era più grande rispetto ai film, quindi il costo più basso che potevo raggiungere per ogni puntata che esisteva all'epoca era di circa 40 milioni di dollari".

Il passaggio del controllo del franchise alla Disney ha portato alla cancellazione della serie, anche se negli anni successivi sono stati realizzati dei progetti ambientati nel periodo in cui avrebbe dovuto essere ambientata, come Obi-Wan Kenobi, Andor e Rogue One.