Star Wars, The Mandalorian: i nuovi prodotti disponibile ogni lunedì con i Mando Mondays

The Mandalorian 3 debutterà su Disney+ il 30 ottobre e oggi sono stati annunciati ufficialmente i Mando Mondays: il programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì, a partire dal 26 ottobre, svelerà le nuove collezioni ispirate alla serie.

In attesa del nuovo capitolo delle avventure del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, i fan potranno quindi iniziare a pre-ordinare alcuni oggetti da collezione e merchandise originale.

Dopo il debutto e il successo globale della prima stagione, The Mandalorian - che ha recentemente vinto 7 premi durante l'edizione 2020 degli Emmy Awards - è pronta a tornare con l'attesissima seconda stagione: il Mandaloriano e Il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il crollo dell'Impero Galattico.

Dopo aver visto un nuovo episodio della seconda stagione, in streaming tutti i venerdì su Disney+, ogni lunedì i fan vedranno svelati nuovi giochi, oggetti da collezione, abbigliamento, libri, fumetti e contenuti digitali sulla pagina www.facebook.com/StarWars.it. I Mando Mondays avranno una durata di nove settimane fino al loro culmine il 21 dicembre 2020.

"Dopo il debutto su Disney+ di The Mandalorian, la serie è diventata immediatamente un fenomeno, con i fan di tutte le età che hanno dimostrato subito grande entusiasmo per i prodotti ispirati ai suoi personaggi iconici - in particolare Il Bambino", ha detto Kareem Daniel, president, Consumer Products, Games and Publishing. "Questo autunno, mentre i fan di tutto il mondo continueranno a esplorare la serie e scoprire i suoi sviluppi narrativi, porteremo ancora di più in vita questa sorprendente storia della galassia di Star Warsgrazie a una nuova imperdibile collezione di giochi, libri, fumetti, contenuti digitali e tanto altro ancora".

Per celebrare l'annuncio dei Mando Mondays, a partire da oggi alle 22 (ora italiana), alcuni selezionati prodotti saranno già disponibili in pre-ordine presso top retailer a livello globale. I prodotti disponibili da oggi in pre-order includono la collezione Hasbro Black Series Credit Collection, i nuovi personaggi Pop! di Funko, il nuovo set da costruzione The Child di LEGO e tanti altri prodotti.

Ecco alcune immagini dei prodotti in pre-ordine: