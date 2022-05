Star Wars: The Mandalorian 3, Ahsoka e la nuova serie Skeleton Crew, con Jude Law, in arrivo nel 2023

Il 2023 sarà un anno particolarmente interessante per i fan di Star Wars: in arrivo su Disney+ ci saranno infatti The Mandalorian 3, Ahsoka e Skeleton Crew, una nuova serie con protagonista Jude Law.

Gli annunci sono stati compiuti durante la prima giornata della Star Wars Celebration 2022 in corso ad Anaheim.

La terza stagione di The Mandalorian prenderà il via a febbraio e online è stato diffuso il primo teaser poster dei nuovi episodi.

Durante il panel è stato mostrato un trailer, non condiviso online, in cui si mostrava il protagonista interpretato da Pedro Pascal tornare a Mandalore per essere perdonato delle sue trasgressioni, Bo-Katan che parlava con Grogu, e il ritorno di Greef Karga e Peli Motto.

Rosario Dawson, star di Ahsoka, non era presenta al panel perché ancora impegnata sul set. L'attrice ha però inviato un messaggio e i fan hanno notato subito che il look del personaggio è leggermente cambiato.

L'annuncio a sorpresa del panel è stato invece quello che nel 2023 debutterà in streaming un nuovo show intitolato Skeleton Crew che avrà come protagonista Jude Law e mostrerà quello che accade quando un gruppo di ragazzini di dieci anni si perde nella galassia e deve ritrovare la strada verso casa.

A produrre il progetto saranno Jon Watts, Dave Filoni, Jon Favreau e Christopher Ford.