Star Wars: Taika Waititi dirigerà il prossimo film? La risposta del regista è geniale!

Nelle ultime ore si sono rincorse voci che vorrebbero il regista di Thor: Ragnarok e The Mandalorian Taika Waititi come prima scelta di Lucasfilm per il futuro di Star Wars; la risposta dell'autore neozelandese non si è fatta attendere ed è a suo modo geniale.

Taika Waititi ha scelto di non commentare direttamente la notizia secondo cui sarà il regista di uno dei prossimi episodi dello Star Wars franchise, ma ha risposto twittando la foto della copertina di Rumors, leggendario album dei Fleetwood Mac del 1977.

Non è mancata l'ironia dei colleghi. Il regista inglese Edgar Wright ha commentato la foto scrivendo: "Che strana foto di Han e Leia".

Ricordiamo che Rumors, uno dei dischi più celebri della storia del rock, è stato pubblicato proprio in risposta ai pettegolezzi che circondavano all'epoca il gruppo, in particolare le due coppie storiche che ne facevano parte - John McVie/Christine McVie e Stevie Nicks/Lindsey Buckingham - e che all'epoca si stavano separando.

Ricordiamo che Jojo Rabbit è una satira politica scritta, diretta e interpretata da Taika Waititi.

