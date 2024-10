Star Wars, svelato il collegamento tra Skeleton Crew e Ahsoka in una nuova foto

Una nuova foto ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew legherebbe in maniera molto sottile lo show ad Ahsoka in termini di organizzazione della galassia, addirittura accennando ai segreti dei precursori dei Sith.

Ahsoka ha riscritto la storia della saga, rivelando che le antiche leggende Jedi erano vere; abbiamo visto i personaggi scoprire la strada per Peridea, un mondo extragalattico che sembrava essere l'origine di un impero intergalattico più antico persino dell'Ordine Jedi. La cosa più sorprendente è che le iscrizioni su Peridea erano scritte in una prima versione della lingua Sith, l'ur-Kittât. I Perideani erano quindi i precursori dei Sith.

L'ultimo numero di Empire Magazine ha mostrato in esclusiva alcune nuove foto di Skeleton Crew, una delle quali suggerisce la misteriosa connessione con i Perideani.

Jude Law in Skeleton Crew

Nella foto, il misterioso "Jedi" di Jude Law sta studiando le iscrizioni ur-Kittât sul muro di una caverna. È confermato che Skeleton Crew sarà ambientato nello Spazio Selvaggio, un vasto settore inesplorato dello spazio che comprende la periferia della galassia; sembra che questo show continuerà la storia raccontata in Ahsoka, con ulteriori rivelazioni (o, almeno, accenni) sull'antico impero intergalattico.

Fino ad ora in molti erano convinti che Skeleton Crew fosse in gran parte scollegato dal franchise di Star Wars. Questa nuova foto indica, tuttavia, che nulla potrebbe essere più lontano dalla verità: c'è un motivo per cui lo show di Jon Watts si svolge nella stessa linea temporale di Ahsoka e The Mandalorian. Il debutto su Disney+ è previsto per il 3 dicembre 2024.

Finora si sa ben poco di questo impero intergalattico. Sembra che sia iniziato quando i Perideani impararono a usare il purrgil per viaggiare nel vuoto intergalattico e incontrarono un'altra antica razza conosciuta come Zeffo (che viene descritta nel gioco Jedi: Fallen Order). Un antico Zeffo, un siderale oscuro di nome Kujet, si insediò come imperatore, anche se l'estensione del suo impero è sconosciuta; persino la lingua di questo impero, l'ur-Kittât, è intrisa del lato oscuro. Millenni dopo, i Sith si sarebbero ispirati ai resti e alle reliquie dell'impero di Kujet.