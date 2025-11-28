Star Wars: Starfighter, Shawn Levy svela un importante cambiamento al film con Ryan Gosling

Shawn Levy ha condiviso un interessante aggiornamento sul film Star Wars: Starfighter, che avrà come protagonista Ryan Gosling.

Il progetto, secondo quanto dichiarato dal regista in un episodio del podcast condotto da Kevin McCarthy, ha subito delle importanti modifiche, soprattutto per quanto riguarda il terzo atto.

Un importante cambiamento al film

Parlando del prossimo progetto della saga stellare, Shawn Levy ha dichiarato che una delle sue idee iniziali per Star Wars: Starfighter è stata radicalmente modificata.

Il regista ha dichiarato: "Avevamo un'idea completamente diversa per qualcosa nel terzo atto, e poi le cose non sono andate come avrebbero dovuto e sono stato costretto ad avere una nuova idea".

Levy ha aggiunto. "Sto letteralmente girando quella sezione del film ora. E ogni giorno sono grato per il fatto che il modo in cui dovevo farlo non ha funzionato, perché la nuova idea che mi ha costretto a esplorare è molto meglio di quella originale che avevo avuto".

L'importanza del progetto

Shawn, che è stato recentemente produttore anche della serie Stranger Things e che ha annunciato il nome di chi firmerà la colonna sonora del film, ha inoltre ammesso che è un po' nervoso pensando all'importanza della saga: "Rispetto a ogni altro film che puoi fare è più difficile e c'è una pressione maggiormente unica perché ti avvicini al progetto con la consapevolezza di quanto sia profondamente emozionante il legame con il pubblico".

Il filmmaker ha sottolineato: "Si potrebbe dire che è qualcosa che accade con la Marvel, ed è vero anche con altri franchise, ma non è una specie di devozione quasi religiosa come accade con Star Wars. E per questo c'è il bisogno, la pressione, il tutto che mi infliggo prevalentemente da solo, nel cercare di farlo nel modo giusto, è intenso".

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Star Wars: Starfighter, film ambientato cinque anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, c'è il personaggio interpretato da Ryan Gosling che deve proteggere un ragazzo, interpretato da Flynn Gray.

Nel cast ci sono anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, e Amy Adams.