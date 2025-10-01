Star Wars: Starfighter conterrà un incredibile cameo che potrebbe lanciare una nuova trilogia

Secondo le ultime indiscrezioni, Lucasfilm avrebbe puntato Star Wars: Starfighter come primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica grazie ad un cameo clamoroso.

Il film, diretto da Shawn Levy, avrà Ryan Gosling come protagonista e un personaggio dovrebbe comparire brevemente e avviare quella che potrebbe essere una nuova saga di Star Wars.

Il primo capitolo di una nuova era di Star Wars

Teoricamente, Starfighter dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova era standalone in Star Wars ma gli ultimi rumor parlano di un possibile grande cameo: la prima candidata è senza dubbio Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker, ed è possibile che il seguito di The Rise of Skywalker possa essere il secondo capitolo di questa trilogia.

Ryan Gosling e Flynn Gray in una scena di Star Wars - Starfighter

È possibile che il ragazzo protagonista possa essere spinto proprio ad incontrare Rey? "Il ragazzo protagonista [in Starfighter] è sensibile alla Forza" si legge tra le ultime indiscrezioni della stampa "Sua madre, interpretata come già detto da Amy Adams, sembra essere una Jedi. Gosling non è un Jedi, ma sta aiutando suo nipote a fuggire da due cattivi che lo inseguono attraverso le stelle. Ha una missione affidatagli dalla Adams".

I protagonisti di Star Wars: Starfighter

Al momento, il nuovo film viene comunque descritto come una 'storia completamente originale'. Il cast dovrebbe comprendere Ryan Gosling affiancato da Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.

Shawn Levy ha commentato con entusiasmo la sua nuova avventura: "Star Wars ha plasmato il mio senso di ciò che una storia può fare, di come personaggi e momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Entrare in questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti, davanti e dietro la macchina da presa, è l'emozione di una vita".