Star Wars: Starfighter, Shawn Levy chiarisce: "Non è né un sequel né un prequel, ma una avventura originale"

Shawn Levy è il regista di Star Wars: Starfighter, l'ultimo lungometraggio dello Star Wars Universe e in un'intervista rilasciata a Collider ha specificato alcune cose sul progetto.

Starfighter sarà un film completamente autonomo, senza alcun legame con la trilogia sequel, con nuovi personaggi e una storia originale ambientata in una linea temporale completamente nuova.

La nuova storia di Star Wars: Starfighter

"È un'avventura completamente nuova, non un sequel né un prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova timeline" ha spiegato Levy, produttore di Stranger Things.

Ryan Gosling e Flynn Gray sul set di Star Wars: Starfighter

"Eredita i temi classici della saga, ma vuole offrire ai fan, e agli spettatori in generale, qualcosa di fresco e inedito, con lo spirito di gioco e d'avventura che Una nuova speranza aveva in modo rivoluzionario".

Ritorno a Una nuova speranza di Star Wars

L'aspetto principale riguarda proprio il legame con Una nuova speranza: "Stiamo cercando di mantenere quella leggerezza come nostra stella polare. Ryan Gosling, che interpreta il protagonista, è il mio principale collaboratore creativo. È un sogno che diventa realtà: il mio io di dieci anni è con me sul set ogni giorno. Lucasfilm mi ha incoraggiato a fare qualcosa di nuovo, senza la pressione di dover ripetere o limitarmi a ciò che è già stato fatto".

Nonostante non sia un sequel diretto, Starfighter si svolgerà alcuni anni dopo gli eventi raccontati in L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia sequel di Star Wars, che ha chiuso un racconto iniziato nel 2015 con Il risveglio della Forza e proseguito nel 2017 con Gli ultimi Jedi.

Il cast di Star Wars: Starfighter è composto da Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams. Secondo le prime indiscrezioni, Gosling dovrebbe interpretare lo zio di un adolescente sensibile alla Forza e interpretato da Gray.