Shawn Levy: "Stranger Things mi ha insegnato a tenere la bocca chiusa, evitando spoiler su Star Wars"

Con la quinta stagione di Stranger Things e Star Wars: Starfighter all'orizzonte, il regista Shawn Levy sa che dovrà mantenere uno o due segreti al riguardo, in quanto stiamo parlando di due dei prodotti più attesi dell'ultimo periodo.

"Stranger Things mi ha insegnato a tenere la bocca chiusa", ha dichiarato Levy a Variety in occasione della prima di martedì a Broadway di Stranger Things: The First Shadow.

"Sono davvero grato per questo, perché ho tenuto segreta la notizia di Ryan Gosling, il titolo e la data di uscita del mio film su Star Wars abbastanza a lungo. Quindi sono abbastanza orgoglioso di me stesso e grato a Stranger Things per avermi fatto chiudere la bocca".

Tutto è pronto per il gran finale della serie Netflix

Stranger Things 5: Gaten Matarazzo e Shawn Levy

Levy fa parte della famiglia di Stranger Things in qualità di produttore esecutivo dalla prima stagione, e ha diretto anche alcuni episodi della terza e quarta stagione. Così, quando Sonia Friedman e Stephen Daldry lo hanno contattato per l'opera teatrale The First Shadow, attualmente in scena a Broadway, è rimasto molto colpito.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Shawn Levy presentano il film alla Star Wars Celebration 2025 di Tokyo

"Quando ci sono persone come queste, che sono al top nel mondo del teatro, sapevamo che saremmo stati in buone mani", ha confessato Levy. "Si vuole solo scommettere su quel talento e su quell'istinto. E siamo stati immensamente ricompensati perché hanno trovato un modo per prendere le storie iconiche che abbiamo stabilito nello show e trovare profondità e punti di ingresso che non sono nello show. Quindi si colloca al suo fianco come un pezzo di accompagnamento".

Dopo la conclusione di Stranger Things su Netflix alla fine di quest'anno, Star Wars: Starfighter uscirà il 28 maggio 2027, con Ryan Gosling nel ruolo di protagonista e Jonathan Tropper (The Adam Project) come sceneggiatore. In qualità di regista, Levy è reduce dal grandissimo successo internazionale di Deadpool & Wolverine che ha riportato i Marvel Studios ai suoi incassi abituali.