Star Wars, Ahsoka: la seconda stagione potrebbe essere l'ultima?

Disney+ sta progettando la seconda stagione di Ahsoka per dire addio alla storia di Star Wars di Rosario Dawson in caso di cancellazione della serie. La prima stagione di Ahsoka si è conclusa con un cliffhanger, con Ahsoka Tano e Sabine Wren bloccate su Peridea mentre Thrawn ed Ezra Bridger tornavano con successo nella galassia.

Nel gennaio 2024, Star Wars ha annunciato che la seconda stagione era in fase di sviluppo, ma un nuovo rapporto suggerisce che potrebbe essere l'ultima. Dunque la Disney sta pensando di cancellare Ahsoka?

La storia Disney+ di Ahsoka potrebbe concludersi prima del previsto.

Ahsoka: una foto del settimo episodio della serie

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Lucasfilm sta pianificando una conclusione adeguata alla seconda stagione di Ahsoka, nel caso in cui non venga rinnovata per una terza.

Se così fosse, i fan di Star Wars dovrebbero aspettarsi risposte e ricongiungimenti nel finale di questa nuova stagione, invece di ulteriori cliffhanger e suspense.

10 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+

È comunque importante notare che Star Wars non ha ancora cancellato Ahsoka e che una terza stagione è ancora possibile. Ancora non si sa cosa significhi questa incertezza sul futuro del MandoVerse Disney+ e sulla fiducia dello studio in Ahsoka.

In precedenza, Richtman aveva riferito che le riprese della seconda stagione sarebbero iniziate nell'aprile del 2025, probabilmente dopo la conclusione della produzione di The Mandalorian e Grogu.

Se questo fosse ancora vero, la seconda stagione di Ahsoka dovrebbe uscire su Disney+ nell'estate del 2026 se la produzione seguirà la stessa tempistica della prima stagione.

Ahsoka: un'immagine della serie di Star Wars

Tuttavia, il cast di Ahsoka dovrebbe apparire in The Mandalorian e Grogu. Se il film uscirà prima della seconda stagione di Ahsoka, la trama rimane ancora un mistero e potrebbe essere più una continuazione del film crossover del MandoVerse.

Forse l'interrogativo più evidente in vista della seconda stagione è il ritorno di Baylan Skoll di Ahsoka senza il compianto attore Ray Stevenson. Si spera che i fan possano avere delle risposte e un'idea di cosa aspettarsi alla Star Wars Celebration 2025.