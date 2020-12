Star Wars: in arrivo le nuove serie Ahsoka e Rangers of the New Republic

The Mandalorian ha dato vita a due nuove serie ambientate nell'universo di Star Wars: Ahsoka e Rangers of the New Republic.

Le serie ambientate nell'universo di Star Wars prodotte per Disney+ si arricchiscono di nuovi progetti: Ahsoka e Rangers of the New Republic. Il primo show avrà come star Rosario Dawson e racconterà degli eventi ambientati durante lo stesso periodo mostrato in The Mandalorian.

La serie con star Pedro Pascal sarà legata anche a Rangers of the New Republic, secondo spinoff di The Mandalorian annunciato dealla Disney dopo quello dedicato ad Ahsoka Tano, personaggio che ha debuttato nella seconda stagione dello show creato da Jon Favreau.

La creatrice di Russian Doll Leslye Headland, invece, è al lavoro su The Acolyte, descritto come un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia all'insegna di segreti e poteri oscuri emergenti nell'ultimo periodo della High Republic.

Tra i progetti legati a Star Wars anche Visions, una serie di cortometraggi che celebreranno l'universo creato da George Lucas attraverso la prospettiva dei migliori creatori di anime giapponesi. Il progetto debutterà nel 2021 sulla piattaforma di streaming.

La Lucasfilm Abimation collaborerà inoltre con Industrial Light & Magic per sviluppare un'avventura speciale intitolata A Droid Story che introdurrà un nuovo eroe guidato da R2-D2 e C-3PO.

Prossimamente su Disney+ arriverà inoltre la serie animata The Bad Batch, di cui è stato diffuso un teaser.