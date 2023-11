Star Wars - La saga di Skywalker completa è una delle offerte del Black Friday Amazon

Scatta oggi il Black Friday di Amazon, un'occasione di quelle che anche i cinefili, gli appassionati e i collezionisti dell'homevideo attendono con ansia, con tante offerte da non lasciarsi sfuggire. E una di queste farà sicuramente la gioia degli appassionati dell'universo di Star Wars: c'è infatti un'occasione d'oro per chi vuole immergersi nella sempreverde saga.

Un tuffo nel mondo di Star Wars

In occasione del Black Friday, Amazon propone al prezzo scontato di 75,07€ l'incredibile cofanetto Star Wars - La Saga di Skywalker completa, un'edizione prestigiosa con ben 18 blu-ray. In pratica tutta la Saga di Skywalker con la raccolta delle 3 trilogie in un unico prodotto, arricchita con ben 9 bonus disc. Dalla discesa del giovane Anakin Skywalker al lato oscuro, all'ascesa della Resistenza e alla loro lotta per riportare la pace nella galassia, la storia di una generazione giunge a una conclusione avvincente.

Nove film e nove dischi bonus con tanti extra

Il cofanetto, oltre a nove dischi bonus con tanti extra per approfondire i temi dell'universo di Star Wars, comprende come detto tutti e nove i film della saga: in Episodio I: La minaccia fantasma Darth Vader è un bambino di 9 anni di nome Anakin Skywalker, e Obi Wan Kenobi è un giovane cavaliere Jedi. In Episodio II: L'attacco dei cloni è il secondo capitolo dei prequel mentre Episodio III: La vendetta dei Sith è l'ultimo e oscuro capitolo della trilogia prequel. In Episodio IV: Una nuova speranza un ragazzo, una principessa e un rinnegato si riuniscono per guidare un gruppo eterogeneo di ribelli e robot contro il malvagio impero galattico, mentre in Episodio V: L'impero colpisce ancora Luke Skywalker si allena per diventare un cavaliere Jedi. Episodio VI: Il ritorno dello Jedi chiude la trilogia originale con Luke Skywalker che si riunisce con i suoi compagni per una battaglia finale contro Darth Vader. Si prosegue con Episodio VII: Il risveglio della forza, con Rey e Finn che assieme a Han Solo e Chewbacca cercano di riportare la pace nella galassia. Quindi Episodio VIII: Gli ultimi Jedi con un'altra avventura epica che svela nuovi misteri della Forza e infine Episodio IX: L'ascesa di Skywalker con l'avvincente conclusione della saga.