Star Wars: Rogue Squadron, le riprese del film di Patty Jenkins sono state posticipate

La produzione di Star Wars: Rogue Squadron, il film che dovrebbe essere diretto da Patty Jenkins, è stata rimandata e per ora non è stato svelato quando è previsto l'inizio del lavoro sul set.

Il lungometraggio avrebbe dovuto entrare nella fase di pre-produzione entro la fine del 2021, tuttavia ora non si sa quali siano le tempistiche del progetto.

Patty Jenkins ha sviluppato il film in collaborazione con lo sceneggiatore Matthew Robinson e i due stanno lavorando insieme da oltre un anno.

Gli impegni della regista sembra abbiano però reso impossibile rispettare le scadenze previste e Star Wars: Rogue Squadron è stato eliminato dalla lista dei progetti di cui sono previste le riprese.

Il film avrebbe dovuto debuttare nei cinema il 22 dicembre 2023 e, per ora, non è chiaro se la Disney abbia intenzione di modificare, e di quanto, la data prevista per la distribuzione di un lungometraggio ambientato nell'univeerso stellare e se abbia intenzione di procedere con la realizzazione di un'altra storia, come ad esempio quella ideata da Taika Waititi.

Patty Jenkins potrebbe quindi essere impegnata nei prossimi mesi con le riprese di Wonder Woman 3 e di Cleopatra, progetti che la vedranno collaborare nuovamente con l'attrice Gal Gadot.