Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins: "Lavorare con Lucasfilm è un'esperienza totalmente diversa"

Nel 2023 farà il suo arrivo sul grande schermo Star Wars: Rogue Squadron, il nuovo film ambientato nel mondo ideato da George Lucas, alla cui direzione vedremo la regista di Wonder Woman Patty Jenkins. E proprio quest'ultima si è recentemente soffermata a riflettere su quanto diversa la sua esperienza lavorativa in casa Lucasfilm.

Jenkins, che collaborerà al progetto con lo sceneggiatore Matthew Robinson, ha infatti rivelato ai microfoni di THR: "Sarà fantastico. Ci avevo iniziato a lavorare già sei mesi prima dell'annuncio, quindi siamo a buon punto. Stiamo terminando la sceneggiatura, radunando l'equipe e sta andando tutto per il meglio"

"Sono estremamente entusiasta della storia e del fatto che racconteremo il prossimo capitolo nell'universo di Star Wars. È una tale responsabilità, e allo stesso tempo un'opportunità per dare inizio a nuove cose. È davvero esilarante in quel senso" continua la regista.

A quanto pare, infatti, a Jenkins è stata data grande libertà creativa, ma il modus operandi in questo caso è totalmente diverso da quelli adottati finora per i suoi precedenti progetti: "È un modo di lavorare completamente differente, e ci sto pian piano prendendo la mano".

"Sono continuamente al telefono con qualcuno, o impegnata in meeting su Zoom con tutti coloro che sono coinvolti con Star Wars" spiega, facendo riferimento al grande lavoro d'incastro che comporta un universo transmediale così ampio e complesso come quello di Star Wars "Sono sostanzialmente libera di raccontare la storia che voglio raccontare, ma è necessario sapere tutto ciò che è stato, chi ha fatto cosa, chi sta facendo cosa al momento, dove sono diretti e come funziona, e cosa era stato pianificato in precedenza".

Sarà interessante dunque vedere come Star Wars: Rogue Squadron si inserirà all'interno del canone di Star Wars, e quale impatto avrà sul futuro del franchise.