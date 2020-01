Star Wars: Robert Englund è il responsabile della scelta di Mark Hamill nel ruolo di Luke

Robert Englund sarebbe il vero responsabile della scelta di Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker in Guerre stellari. Il merito del successo della saga, perciò, va anche all'iconico interprete di Freddy Krueger.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Da tempo a Hollywood si vocifera che Robert Englund avesse sostenuto senza successo l'audizione per il ruolo di Han Solo in Guerre stellari. Adesso l'attore ha raccontato la sua versione a Fantha Tracks, aggiungendo un dettaglio davvero succulento. englud ha svelato di aver incontrato George Lucas durante il casting di Guerre stellari, ma non ha sostenuto un'audizione per il ruolo di Han Solo. in realtà lui si trovata nello stesso edificio per un provino per Apocalypse Now e si è imbattuto in George Lucas:

"Non ero adatto per nessun ruolo. Non pensavano che andassi bene, ma mi hanno scattato una foto e poi hanno parlato con me per cinque minuto. In seguito ho scoperto che Tom Selleck o qualcuno simile a Tom Selleck aveva rifiutato il ruolo di Han Solo. Ho letto un sacco di nomi collegati al personaggio, secondo me nella prima bozza di script non era neppure umano. Ho pensato che fosse una sorta di alieno, ma non ho letto nessuna sceneggiatura".

Pur non essendo nel film, Robert Englund ha contribuito a dare forma alla saga in modo inatteso. Mentre leggeva per il ruolo, si è reso conto che il personaggio di Luke Skywalker sarebbe stato perfetto per ol suo compagno di stanza dell'epoca... un certo Mark Hamill.

"Sono tornato a casa, Mark era sdraiato sul divano che guardava la tv. Dal momento che amava American Graffiti e George Lucas, gli ho detto di questo suo nuovo film. Lui ha alzato il telefono e ha chiamato il suo agente. Il resto è storia".