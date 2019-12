Star Wars: Riley Howell, il fan morto per evitare una strage, è diventato Maestro Jedi grazie alla Lucasfilm

L'universo di Star Wars ha reso omaggio a Riley Howell, un ventenne morto durante la sparatoria avvenuta nel campus dell'University of North Carolina nominandolo Maestro Jedi.

Il 30 aprile il giovane è intervenuto non appena è iniziata la sparatoria negli spazi del college, affrontando direttamente il colpevole e impedendo così che uccidesse altre persone, perdendo però la vita. La polizia, parlando del gesto compiuto dal ragazzo, aveva dichiarato: "Ha affrontato l'assalitore. Sfortunatamente ha perso la sua vita nel farlo, ha salvato molte vite".

Nei giorni successivi gli amici e la famiglia di Riley Howell avevano parlato del ragazzo e il fratello minore Teddy aveva dichiarato: "Era l'unico ventunenne che era disposto a combattere con me con le spade laser". La Lucasfilm ha scoperto la sua passione per la saga di Star Wars e nel libro Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary, messo in vendita nella giornata di venerdì, è stato inserito un omaggio al giovane eroe in cui si accenna al "Maestro Jedi e storico Ri-Lee Howell", spiegando che aveva raccolto le prime testimonianze legate alla Forza nel libro Aionomica, volume che era apparso in Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Nella mitologia della saga il titolo di Maestro viene assegnato solo ai cavalieri jedi più potenti.

Il tributo sembra sia stato realizzato grazie a James Wes Carrens, che non conosceva personalmente Howell, che avrebbe scritto alla Lucasfilm nel mese di maggio per segnalare il suo atto eroico e sottolineando che meritava di essere citato in qualche modo nell'universo della saga: "So che non potete dare il suo nome a uno dei protagonisti, ma anche un personaggio minore nei fumetti, in un episodio delle serie animate o altrove sarebbe un tributo appropriato"-

Secondo quanto riporta Asheville Citizen Times la Lucasfilm aveva spiegato: "Il coraggio e l'altruismo di Riley fa emergere il cavaliere Jedi che è dentro tutti noi. Come piccolo tributo il nostro Story Group ha inserito una rielaborazione del nome di Riley come personaggio nella galassia di Star Wars. Non possiamo rivelare i dettagli specifici in questo momento, ma il personaggio apparirà in uno dei libri che verranno pubblicati nei prossimi mesi".

Lauren Westmoreland, fidanzata di Riley, ha dichiarato: "Sarebbe stato entusiasta del fatto che ora sarà per sempre un cavaliere jedi e specialmente uno storico che si occupa dei testi dell'Ordine. Era davvero attento ai dettagli e poteva dirmi ogni singolo elemento legato alla saga di Star Wars". La giovane ha persino raccontato che dopo la sua morte ha compiuto un viaggio portando con sé la statuetta di Obi-Wan Kenobi del suo fidanzato, scattando delle foto con l'oggetto nei vari luoghi che aveva visitato. La coppia aveva già parlato di come avrebbero festeggiato il proprio anniversario andando in sala per vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Lauren, condividendo le immagini dell'omaggio su Instagram, ha scritto: "Grazie per aver dato al mio amore il miglior regalo di Natale di sempre e averlo reso una parte dell'universo di Star Wars".

La famiglia di Howell ha assistito a una proiezione dell'ultimo capitolo della trilogia giovedì sera, lasciando un posto libero in onore del ragazzo e portando con sé le sue ceneri. Sua madre Natalie ha sottolineato: "Penso che avrebbe amato il modo in cui si è conclusa la storia".