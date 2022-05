Star Wars: i protagonisti delle serie sulla copertina di Vanity Fair

I protagonisti delle serie di Star Wars prodotte per Disney+ sono stati ritratti per la copertina di Vanity Fair da Annie Leibovitz.

Nel servizio fotografico sono stati coinvolti attori come Ewan McGregor, Diego Luna, Rosario Dawson e Pedro Pascal.

Nel video Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha ricordato che la fotografa è stata coinvolta nella saga di Star Wars da 40 anni.

Hayden Christensen, che in Obi-Wan Kenobi riprende il ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader, ha dichiarato che lavorare di nuovo con Annie è stato davvero speciale, essendo sempre stato un fan dei numeri di Vanity Fair dedicati ai film. Ewan McGregor ha sottolineato che ha avuto la fortuna di essere fotografato dall'artista, che per lui è una vera leggenda, per tutta la sua carriera.

Genevieve O'Reilly, che interpreta Mon Mothma in Andor, l'ha invece definita iconica.

Nel video si vedono inoltre anche Diego Luna, Rosario Dawson che è la star di Ahsoka, Pedro Pascal che è il protagonista di The Mandaloriane gli sceneggiatori e produttori degli show, tra cui Diego Filoni e Jon Favreau, cogliendo così l'occasione che la saga si trova in un momento in cui può permettersi di assumersi dei rischi, reinventarsi e sorprendere i fan.

Ecco tutte le foto realizzate per il magazine:

Star Wars: la copertina di Vanity Fair dedicata ai protagonisti delle serie

Obi-Wan Kenobi: i protagonisti della serie in una foto di Vanity Fair

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor e Hayden Christensen

Star Wars: i protagonisti di Andor, The Mandalorian e Ahsoka

Star Wars: i produttori delle serie sul set