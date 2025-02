Kathleen Kennedy smentisce il ritiro da Lucasfilm: "Morirò facendo film"

Kathleen Kennedy ha smentito categoricamente le voci che la indicavano come prossima al ritiro da Lucasfilm e quindi dalla saga di Star Wars. Pur dosando le parole, Kennedy ha negato questa possibilità.

Intervistata da Deadline, Kathleen Kennedy ha insistito sul fatto che non si sta ritirando e che ogni cosa che viene riportata rientra semplicemente all'interno di un normale processo legato alla sua futura successione.

La smentita di Kathleen Kennedy

"La verità, e voglio dirlo forte e chiaro, è che non mi sto ritirando. Non smetterò mai di fare film, morirò facendo film. Questa è la prima cosa importante da dire. Non mi sto ritirando" ha chiarito Kennedy.

Kathleen Kennedy e il suo team per Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza

La produttrice ha spiegato la situazione:"Quello che sta accadendo in Lucasfilm è che da tempo sto parlando con Bob [Iger] e Alan [Bergman] di come potrebbe essere la mia successione. Abbiamo un team straordinario qui e abbiamo tutta l'intenzione di fare un annuncio tra qualche mese o al massimo un anno. Siamo perfettamente allineati su come andrà e io continuo nel mio lavoro".

I progetti futuri di Kathleen Kennedy e il mistero sui successori

"In questo momento sto producendo il film di The Mandalorian e successivamente produrrò il film di Shawn Levy. Quindi, rimarrò in Lucasfilm, valutando con molta attenzione insieme a Bob e Alan chi assumerà il mio ruolo. Tutto questo è in corso e abbiamo il diritto di fare il nostro annuncio al momento opportuno" ha concluso.

La produttrice di The Mandalorian non ha rivelato i nomi dei possibili successori, sottolineando come all'interno del team ci siano i professionisti adeguati a svolgere questo ruolo.

Primo piano di Grogu

L'annuncio potrebbe arrivare tra qualche mese o tra qualche anno e Kathleen Kennedy non ha svelato i tempi precisi che occorrono per un annuncio ufficiale.