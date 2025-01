Ryan Gosling potrebbe essere il protagonista del film di Star Wars ideato da Shawn Levy

Ryan Gosling potrebbe essere uno dei protagonisti del film di Star Wars che sta venendo sviluppato da Shawn Levy.

Le fonti di Deadline hanno confermato che la star canadese è attualmente nelle fasi delle trattative e potrebbe unirsi al cast del nuovo tassello della saga stellare.

Il nuovo film di Star Wars

La sceneggiatura del progetto, in fase di sviluppo da circa due anni e che dovrebbe espandere ulteriormente l'universo di Star Wars, sta venendo scritta da Shawn Levy e Jonathan Tropper, già autori di The Adam Project e This Is Where I Leave You.

Gosling potrebbe recitare nella saga stellare

Attualmente non è stata svelata la data di uscita del film: Lucasfilm ha annunciato che The Mandalorian and Grogu debutterà nei cinema il 22 maggio 2026 e un altro lungometraggio della saga sarà distribuito il 17 dicembre 2027.

Ryan Gosling potrebbe essere protagonista del nuovo progetto che non dovrebbe essere legato alle tre trilogie, ma essere stato ideato per proporre una storia indipendente. Lucasfilm e Disney sperano che le riprese possano iniziare in autunno, prevedendo possibili annunci alla Star Wars Celebration in programma a Tokyo.

La saga è assente dalle sale cinematografiche dal 2019, anno in cui è arrivato sul grande schermo L'Ascesa di Skywalker, l'episodio IX della saga che ha incassato ben 515,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 1,077 miliardi di dollari in tutto il mondo. Negli ultimi anni la saga è approdata su Disney+ con serie come The Mandalorian e i relativi spinoff, The Book of Boba Fett e Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, e recentemente Skeleton Crew.

Il prossimo progetto dell'attore canadese

Ryan Gosling, prossimamente, tornerà protagonista nelle sale grazie al film sci-fi Project Hail Mary, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Andy Weir. Nel cast del film ci sono anche Sandra Hüller (Anatomy of a Fall, The Zone of Interest), Milana Vayntrub (This Is Us, Werewolves Within), Bastian Antonio Fuentes (Jurassic World: Dominion), Isla McRae (The Christmas Quest), e James Wright (How to Train A Princess).