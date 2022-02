Star Wars: la prima versione della morte di Leia in un concept art

Un concept art del film Star Wars: l'Ascesa di Skywalker mostra una versione alternativa della morte di Leia.

Nel lungometraggio diretto da J.J. Abrams l'uscita di scena dell'amato personaggio interpretato da Carrie Fisher avviene ad Ajan Kloss, circondata da altri personaggi della saga.

Phil Saunders, uno degli artisti che aveva lavorato allo sviluppo del film, ha ora svelato che si era ipotizzato di ambientare la scena della morte di Leia su Tantive IV. La sequenza pensata per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe permesso di collegarsi alla saga originale. Leia Organa era infatti apparsa la prima volta in Guerre stellari a bordo della Tantive IV.

Saunders ha sc ritto: "Una delle prime versioni dello script aveva posizionato la morte di Leia nella sua cabina sulla Tantive IV. Nel momento della sua morte una cometa avrebbe dovuto passare davanti al suo finestrino."

Lo sceneggiatore Chris Terrio, parlando del lavoro compiuto dopo la morte di Carrie Fisher per far uscire di scena il personaggio di Leia, aveva spiegato che i produttori avevano avuto accesso agli archivi della Lucasfilm, potendo quindi utilizzare anche delle scene non inserite in Il ritorno dello jedi e nella trilogia originale, oltre alle sequenze tagliate da Il Risveglio della Forza.