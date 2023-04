Star Wars: il peluche di Darth Vader con manipolatore vocale è al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il peluche Star Wars di Darth Vader completo di manipolatore vocale e altri piccoli accessori è in super sconto su Amazon. Collezionate anche voi una delle riproduzioni più divertenti di questo personaggio. Sul sito lo trovate, attualmente parlando, a 25.99 €, con uno sconto del 48% dal prezzo di base. Se interessati ad acquistarlo passate dal box qui sotto.

Nel dettaglio, il peluche Star Wars di Darth Vader è alto circa 28 cm ed è dotato di un manipolatore vocale che vi consentirà di parlare utilizzando la voce del personaggio (interpretato da David Prowse e Hayden Christensen nei film) e di una spada laser che s'illumina veramente.

Star Wars Jedi: Survivor, Mark Hamill insegna a usare le Forza nel divertente spot del videogioco

I fan di Star Wars avranno la possibilità di unirsi al lato oscuro con questo peluche del personaggio di Darth Vader, realizzato per celebrare la presenza del Sith Lord nella serie Obi-Wan Kenobi su Disney+. Premetegli la mano per accendere la spada laser rossa e attivare la funzione cambia voce. Questa versione super morbida del più temibile cattivo della galassia ha un aspetto iconico, caratterizzato da un tessuto di alta qualità e un casco in plastica super dettagliato, per garantire uno stile e sembianze riconoscibili ovunque. Il peluche di Darth Vader è il regalo perfetto per gli appassionati di Star Wars e i collezionisti di tutte le età.