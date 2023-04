Star Wars Jedi: Survivor, Mark Hamill insegna a usare le Forza nel divertente spot del videogioco

Mark Hamill è il protagonista di un divertente spot del videogioco Star Wars Jedi: Survivor in cui dà lezioni su come usare la Forza.

Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga, è il protagonista del divertente spot del videogioco Star Wars Jedi: Survivor, in vendita dal 28 aprile.

Nel filmato realizzato per il progetto di Respawn Entertainment, l'attore istruisce Cameron Monaghan, mostrato mentre indossa la tuta necessaria per la motion capture, spiegando come si deve usare la Forza, condividendo i segreti dei cavalieri jedi.

Il sequel di Fallen Order

Il videogioco Star Wars Jedi: Survivor è il seguito di Fallen Order, in vendita dal 2019, e segue le avventure di Cal, un padawan durante la Guerra dei Cloni. Il maestro del protagonista, Jaro Tapal, è inoltre una delle tante vittime dell'Ordine 66. Cal, nel primo capitolo della storia, era insieme a Cere Junda e che l'ha aiutato a diventare un cavaliere jedi. Il giovane protagonista, inoltre, ha dovuto affrontare il senso di colpa legato alla morte del suo primo maestro.

Survivor si svolge nello stesso anno degli eventi mostrati nella serie Obi-Wan Kenobi, in cui Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill nei film originali, ha solo 10 anni.

L'ironia di Mark Hamill

Il trailer compie dei riferimenti ironici alla saga, tra cui alcune scene del film L'impero colpisce ancora e di Guerre Stellari, come l'addestramento bendati o l'uso della Forza per manipolare la mente degli altri, pratica usata da Obi-Wan nel cult diretto da George Lucas. Hamill viene poi mostrato mentre si lamenta del fatto che Monaghan possa usare due spade laser, discutendo inoltre sulle proprie conoscenze jedi.