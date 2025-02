Star Wars: Orlo esterno, il board game in cui diventare fuorilegge e cacciatori di taglie in sconto su Amazon

Se amanti dell'universo di Star Wars, vi segnaliamo che il gioco da tavolo Star Wars: Orlo esterno è in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo Star Wars: Orlo Esterno è sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 64,90€ con uno sconto del 13% sul prezzo consigliato indicato (74,99€). I dettagli relativi al gioco in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Star Wars: Orlo Esterno segnalato è venduto e spedito da Amazon.

Star Wars: Orlo esterno, da che parte deciderete di stare?

Con Star Wars: Orlo Esterno avrete accesso a un universo in cui la gloria e l'infamia si intrecciano, e solo i più audaci riusciranno a lasciare il segno. In questo gioco da tavolo strategico, vestirete i panni di cacciatori di taglie, contrabbandieri e mercenari pronti a rischiare tutto per accumulare ricchezze e fama nella galassia lontana, lontana. Una nave personale, un equipaggio scelto con cura e il coraggio di sfidare l'Impero o allearsi con i sindacati criminali: ogni decisione può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

L'azione si dipana lungo le rotte famigerate del cosiddetto Orlo Esterno, dove ogni missione è una scommessa e ogni incontro può capovolgere il destino. Vi unirete ai leggendari personaggi di Star Wars per riscuotere taglie, contrabbandare merci proibite o ingannerete le pattuglie imperiali per diventare il fuorilegge più temuto e rispettato della galassia? Sta tutto a voi.