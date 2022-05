Star Wars: Obi-Wan Kenobi, tutti gli easter egg negli episodi 1 e 2

Star Wars: Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivato su Disney+, dove troviamo già gli episodi 1 e 2 disponibili per la visione. Ma quanti riferimenti e easter egg al più ampio mondo ideato da George Lucas ci sono in questi primi episodi? Risposta: parecchi.

Tra la trilogia originale e la trilogia prequel di Star Wars ne sono passati di anni, e ne sono successe di cose. Alcune di queste ci vengono mostrate proprio nella serie tv con protagonista Ewan McGregor, nella quale ritroviamo dunque giocoforza diversi riferimenti a eventi e personaggi appartenenti all'universo di Star Wars, come riporta anche Men's Health, citando il video di Heavy Spoilers.

È questo il caso delle azioni dello stesso Kenobi nella raffineria, o quando rifiuta di aiutare il Cavaliere Jedi arrivato su Tatooine in cerca del suo aiuto, dei comportamenti che rappresentano quanto narrato anche in Star Wars: From the Journals of Obi-Wan Kenobi (che vedeva spesso Kenobi mettere al primo posto la sua sopravvivenza e far di tutto per restare nascosto), da cui lo show sembra prendere non poca ispirazione.

Si fa poi largo agli Inquisitori, che anche se non avevamo ancora visto in formato live-action, non sono personaggi nuovi ai fan, specialmente a chi ha giocato a Jedi: Fallen Order.

E sempre parlando di personaggi, chi incontriamo se non una giovanissima Leia Organa? La ragazzina di 10 anni mostra già delle capacità fuori dalla norma per la sua età, a dimostrazione del fatto che la Forza scorre già potente in lei.

A proposito di richiami, che ne dite dell'ologramma utilizzato dai genitori di Leia per chiedere aiuto a Obi-Wan, proprio come in futuro farà la stessa Principessa?

Non dimentichiamoci, poi, di Temuera Morrison (a.k.a. Boba Fett), che tuttavia in questo show interpreta uno dei cloni di Jango Fett.

Ma di easter egg, più visibili o meno, la serie ne è davvero piena: dal latte blu servito nella taverna di Mos Eisley, che vedemmo per la prima volta in Una Nuova Speranza, al cibo disidratato di cui si nutre Obi-Wan, e che avevamo visto magiare anche a Rey ne Il Risveglio della Forza.

I fan di lunga data di Star Wars, o comunque i più attenti, di certo ne avranno notati tanti altri... E voi?