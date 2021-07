Star Wars: Obi-Wan Kenobi, nella serie di Disney+ vedremo una giovane Leia?

Le riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi sono iniziate da un po', ma pare che ora la serie di Disney+ abbia scelto una giovane interprete per portare sullo schermo una giovanissima versione della Principessa Leia.

Carrie Fisher è Leia Organa in Guerre Stellari

Stando a quanto riportato anche da CBR, infatti, che cita un report di Jordan Maison di Cinelinx, lo show avrebbe accolto nel cast Vivien Lyra Blair, la giovane attrice vista anche in Bird Box e We Can Be Heroes, il cui compito dovrebbe essere proprio quello di portare un'inedita Leia sullo schermo.

Considerando l'ambientazione dello show, che dovrebbe coprire gli eventi accaduti tra la saga prequel e l'Episodio IV - Una Nuova Speranza, il primo film della trilogia originale - e più precisamente dovrebbe mostrarci il mondo di Star Wars 10 anni dopo l'Episodio III - La Vendetta dei Sith -, la cosa cosa non dovrebbe stupire più di tanto, soprattutto tenendo conto anche del ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader.

Se il casting venisse confermato, Blair si andrebbe ad aggiungere agli altri attori annunciati finora oltre a Ewan McGregor e Christensen, come Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Sung Kang, Bonnie Piesse, O'Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Ruper Friend e Benny Safdie.