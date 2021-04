Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor nella nuova foto

Buone nuove per i fan di Star Wars che attendono con ansia la serie di Disney+ su Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor e la sua barba da maestro Jedi sono presenti all'appello, come si può notare anche in una nuova foto condivisa su Instagram.

Ormai non dovrebbe mancare molto all'inizio delle riprese della serie prodotta da Lucasfilm e Disney+, visto che lo stesso McGregor aveva confermato in precedenza che avrebbero cominciato a girare in primavera, e le più recenti news confermavano la partenza della produzione proprio nel mese di aprile.

Tuttavia, ogni informazione, dettaglio o anticipazione che si riesce a trovare sul web è preziosa per i fan della saga, e anche qualcosa come la barba di Ewan fa comprensibilmente notizia.

Ecco allora che l'immagine condivisa dal "Carchaelogist" Randy Carlson è già diventata virale, e tutto perché Ewan McGregor sembra sfoggiare uno stile piuttosto simile a quello che aveva anche nell'episodio III, Il Ritorno dello Jedi.

Certo, nulla di nuovo a questo punto, dato che sappiamo già che la serie sarà ambientata 10 anni dopo la conclusione della saga prequel, "dove Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

Ma per sapere cosa accadrà di preciso in Star Wars: Obi-Wan Kenobi dovremo attendere ancora un po', come anche per l'annuncio formale della data di debutto della serie su Disney+.